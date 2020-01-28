https://static.news.ru/photo/025fe3f4-41ca-11ea-83a2-fa163e074e61_660.jpg Отец Всеволод Чаплин Фото: Ltd Foma/Global Look Press

Похороны священника Русской православной церкви Всеволода Чаплина пройдут 29 февраля на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в храме Феодора Студита у Никитских ворот, где протоиерей был настоятелем.

29 января в нашем храме состоится в 07:40 чтение Часов и Божественная литургия. В 10:00 — отпевание. На Троекуровском кладбище в 14:00 пройдет гражданская панихида в ритуальном зале, прощание и чин погребения, — говорится на сайте учреждения.

Чаплин умер на 52-м году жизни. Прихожане рассказали, что он сидел на лавочке у храма, ему неожиданно стало плохо и он больше не пришёл в сознание.

Ранее журналист Александр Невзоров заявил, что протоиерей Всеволод Чаплин вёл двойную жизнь. По его словам, священник писал фантастику под псевдонимом Аарон Шмайер. Его книги были удостоены нескольких литературных премий, писал NEWS.ru.