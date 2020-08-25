Протоиерей Смирнов ушёл с должности главы патриаршей комиссии по семье

https://static.news.ru/photo/9eb4c8f6-e700-11ea-afcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Васильев/ТАСС

25 августа протоиерей Димитрий Смирнов представил рапорт на заседании Священного синода Русской православной церкви, в котором сообщил, что не может работать в должности председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства по состоянию здоровья.

Как сообщает пресс-служба РПЦ, члены Синода постановили принять рапорт во внимание и освободить Смирнова от занимаемой должности. Протоиерею вынесли благодарность за труды по созданию и организации деятельности патриаршей комиссии по семье.

Новым председателем комиссии назначен священник из Москвы Феодор Лукьянов. Смирнов занял должность почётного председателя.

69-летний Димитрий Смирнов был госпитализирован 5 мая. Врачи диагностировали у него коронавирусную пневмонию. Сам священнослужитель никак не комментировал состояние своего здоровья. Известно лишь, что протоиерей перенёс операцию. 19 мая источники из окружения Смирнова заявили, что он излечился от COVID-19, передавал NEWS.ru.

Заседание Священного синода РПЦ 25 августа было первым за почти шесть месяцев, проведённым в очном формате.