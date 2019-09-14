https://static.news.ru/photo/2e62b606-d73b-11e9-a49b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов рассказал женщинам, как вести себя с супругами, которые придираются к ним и донимают занудством. По его словам, женщине необходимо в первую очередь изучить супруга получше.

После этого она может «научиться так, что он будет волчком крутиться и будет счастлив». Протоиерей уточнил, что такое поведение является манипулированием супругом. Смирнов уверен, что так поступали все умные женщины, сообщает « Интерфакс ».

Ранее News.ru сообщал, что журналист Александр Невзоров прокомментировал скандал вокруг футурологического романа «Дилер реальности» болгарского писателя Николаса Димитрова. Он считает, что воспринимать сказанное в книге всерьёз могут только очень глупые и невежественные люди. Невзоров подчеркнул, что священнослужители активно отреагировали на книгу в силу того, что плохо ориентируются в пространстве, а «их профессией является невежество».