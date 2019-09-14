Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов рассказал женщинам, как вести себя с супругами, которые придираются к ним и донимают занудством. По его словам, женщине необходимо в первую очередь изучить супруга получше.

После этого она может «научиться так, что он будет волчком крутиться и будет счастлив». Протоиерей уточнил, что такое поведение является манипулированием супругом. Смирнов уверен, что так поступали все умные женщины, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru сообщал, что журналист Александр Невзоров прокомментировал скандал вокруг футурологического романа «Дилер реальности» болгарского писателя Николаса Димитрова. Он считает, что воспринимать сказанное в книге всерьёз могут только очень глупые и невежественные люди. Невзоров подчеркнул, что священнослужители активно отреагировали на книгу в силу того, что плохо ориентируются в пространстве, а «их профессией является невежество».

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