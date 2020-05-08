Протоиерей Смирнов назвал ядерное оружие «замечательным изобретением»

https://static.news.ru/photo/7ddfcab2-ab43-11e9-ab2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ian Dudley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Практика освящения ядерного оружия Русской православной церковью является правильной, заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов.

По его словам, представители РПЦ освящают множество предметов быта: дома, автомобили и даже одежду.

А ядерное оружие — это вообще такое замечательное изобретение. Благодаря этому оружию Россия до сих пор существует, — отметил он.

Смирнов утверждает, что после окончания Второй мировой войны британский премьер-министр уговаривал главу США сбросить бомбы, использованные для Хиросимы и Нагасаки, на 27 самых крупных российских городов. Однако, добавил протоиерей, РФ успела создать атомную бомбу и поэтому «они теперь ничего не могут сделать».

Он также признался, что когда сам освящал оружие, чувствовал, что совершает что-то великое. При этом подчеркнул, что ядерное оружие является оружием мира, отметив, что Россия, в отличие от Америки, «никогда его не использует и не хочет использовать».

Мы просто благодарны Господу Богу, что он благословил наших учёных создать в очень трудных условиях вот это замечательное оружие, поэтому освящаем [ракеты], как наших защитников, — сказал Смирнов.

Протоиерей добавил, что на данное оружие у страны уходит много средств, и поэтому россияне вынуждены жить беднее, зато у них есть возможность жить и строить государство, которое «мы хотим, а не такое, как они хотят нам», передаёт Tokyo Shimbun.

Ранее NEWS.ru писал, что Димитрий Смирнов призвал задуматься над положительной стороной пандемии коронавируса.