https://static.news.ru/photo/f1d8e788-61c7-11ea-88eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов призвал любить мигрантов, так как в ближайшее время они могут составить большинство населения России.

Он рассказал о прихожанине, пришедшем покаяться, который сообщил о нелюбви к приезжим.

Я говорю: милый мой, ну как же так, это же наше будущее! Ты, говорю, может, ещё и доживёшь (я-то, наверно, уже нет), когда они нас будут нанимать на работу — чистить листья и снег, — заявил протоиерей в эфире радио «Радонеж».

По его мнению, такое будущее вполне возможно при текущих темпах снижения численности населения страны, и поэтому «очень нехорошо, нетолерантно, — наше будущее, так сказать не любить».

Смирнов отметил, что к этой тенденции нужно привыкать, как это уже сделали в Европе.

Как писал NEWS.ru, ранее Смирнов заявил, что девочек с детства нужно готовить к материнским заботам. И при появлении в семье новых детей мамам должны помогать старшие дочери, а не бабушки.