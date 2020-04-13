Протоиерей Дмитрий Смирнов дал россиянам наказ собирать милостыню

https://static.news.ru/photo/5055ae1e-7d7e-11ea-8332-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Смирнов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов) дал россиянам наказ собирать милостыню во время карантина, но не деньги, а «горсточку крупы».

Финансовые проблемы граждан, по его мнению, являются надуманными — «бесы страшные картинки рисуют». Об этом представитель РПЦ заявил в программе «Беседы с батюшкой» на телеканале «Союз». Она вышла в эфир 5 апреля, но СМИ обратили внимание на неё только сейчас.

13 апреля в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» протоиерей объяснил свой совет словами «не искать трагедию там, где её нет». Он отметил, что в действительности люди в России «живут неплохо», несмотря на «не очень большую зарплату».

Протоиерей известен своими скандальными высказываниями. Так, в феврале Смирнов назвал гражданских жён бесплатными проститутками. По его словам, женщины «сами не понимают», что такое брак, а мужчины, живущие в гражданском браке, якобы не считают женщин за жён. При этом священнослужитель отказался извиняться за свои слова, так как уверен, что сказал абсолютную правду, поскольку с сожительницами «обращаются как с мусором».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отрицательно отнёсся к идее выплат всем гражданам из бюджета в связи с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, большинство предприятий смогут выплатить зарплаты в нерабочий месяц, а раздача финансовой помощи неподъёмна для бюджетов регионов. Как выразился мэр столицы, от помощи всем гражданам «бюджеты треснут», писал NEWS.ru.