Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с подозрением на COVID-19

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Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов был госпитализирован с подозрением на заражение коронавирусом.

В настоящее время состояние 69-летнего Смирнова стабильное. Накануне он перенёс операцию, также из-за возраста протоиерей относится к группе риска.

Об этом рассказали «Интерфаксу» в окружении священника.

Накануне стало известно о смерти основателя и духовника Введенского женского монастыря в Иваново архимандрита Амвросия (Юрасова). 81-летний священник находился в больнице с двусторонней пневмонией и подозрением на заражение коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, ранее положительный результат показал анализ на коронавирус у настоятеля храма Трёх Святителей в Москве Владислава Свешникова. Также инфекция подтвердилась у настоятеля храма Святителя Николая в Пыжах 79-летнего протоиерея Александра Шаргунова.