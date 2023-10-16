Протодиакон Кураев уехал из России

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Протодиакон Андрей Кураев

Протодиакон Андрей Кураев, лишенный РПЦ сана и запрещенный в служении патриархом Кириллом, сообщил в своем Telegram-канале, что уезжает из России в Чехию. Он добавил, что это «трудовая миграция» и он надеется, что «сезонная».

Прошли полтора года раздумий и колебаний. В конце концов, я решил не уподобляться герою анекдота, который погиб после троекратного отказа сесть на спасательный вертолет, <...> в Европе, наверно, еще возможны мои публичные встречи и лекции. Так что это трудовая миграция. Надеюсь, что сезонная, — написал Кураев.

Протодиакон был лишен сана решением епархиального суда Москвы в декабре 2020 года. Суд установил, что в заявлениях Кураева усматривались признаки хулы на Церковь.

Кроме того, речь шла об оскорбительных высказываниях протодиакона в блоге в отношении некоторых умерших священников, а также о его сообщениях о гомосексуальном поведении ряда клириков РПЦ. Кураев отмечал, что его обвиняют в «неоднократных утверждениях, не подкрепленных неопровержимыми фактами, о принадлежности живых или почивших архиереев к числу мужеложников».

Ранее NEWS.ru рассказывал, как складывается за границей судьба уехавшего из России народного артист РФ Дмитрия Назарова, который в январе 2023 года переехал с супругой актрисой Ольгой Васильевой жить во Францию.

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