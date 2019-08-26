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Противники строительства Юго-Восточной хорды с мостом через Москву-реку во главе с правозащитником Аркадием Павлиновым готовятся подать иск против возведения сооружения.

На прошлой неделе в Общественной палате России прошли слушания, на которых была обсуждена проблема могильника радиоактивных отходов возле платформы Москворечье. На мероприятие пришёл главный инженер Института Генплана Москвы Михаил Крестмейн.

Мы ставили условия, чтобы в местах бурения для мостовых опор проводились измерения на наличие радиации. В результате работы будут производиться только на тех участках, где это безопасно, — цитирует чиновника « Ридус ».

На вопрос, сколько у сооружения будет опор и в каких именно местах они будут располагаться, Крестмейн не смог ответить.

По итогам слушаний было принято решение создать рабочую группу, которая будет контролировать проведение экспертизы на наличие тяжёлых металлов и повышенного радиоактивного фона. А 22 августа активисты, муниципальные депутаты и медийные личности собрались на митинге и высказались против строительства Юго-Восточной хорды.

Как писал News.ru, в Москомархитектуре подтвердили, что часть Юго-Восточной хорды вместе с мостом через Москву-реку пройдёт в районе Москворечье-Сабурово, где захоронены радиоактивные отходы урановых и ториевых руд. При этом в ведомстве подчеркнули, что участки со старыми радиоактивными отходами затронуты не будут.

Ранее издание The Village сообщило о том, что в зоне прокладки Юго-Восточной хорды окажется могильник урана и тория, заражённая пыль от которых попадёт при проведении строительных работ на поверхность, и радиация разнесётся по Москве. При этом, по данным издания, в 50–60 метрах от платформы Москворечье уже наблюдается заметное превышение уровня радиации.