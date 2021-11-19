Противники QR-кодов в Волгограде остановили работу Роспотребнадзора

Противники QR-кодов ворвались в здание управления Роспотребнадзора в Волгограде и начали требовать у сотрудников предъявления QR-кодов. Сотрудники вызвали полицию и охрану с помощью тревожной кнопки, однако нарушители успели скрыться до приезда полиции. Об этом пишет V1.RU
Главный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева общаться с журналистами
Как сообщает издание "Блокнот-Волгоград", четыре женщины
По информации очевидцев случившегося, в офис Роспотребнадзора вместе со своими единомышленниками пришла отстранённая от работы сотрудник социальной службы Оксана Барабанова, которая ранее уже пыталась встретиться с Зубаревой. Тогда активистка пыталась оспорить постановление главного санитарного врача региона, согласно которому отдельные группы граждан обязаны сделать прививку от коронавируса под угрозой лишения работы. В прошлый раз визит Барабановой также закончился вызовом полиции и Росгвардии.
Сама Барабанова подтвердила, что была в управлении Роспотребнадзора, но о целях своего визита рассказывать отказалась. Также сообщается, что в городе идёт сбор подписей против введения QR-кодов и ограничительных мер.
Ранее аналитики Экспертного института социальных исследований и ВЦИОМ рассказали, как на самом деле россияне относятся к QR-кодам. Так, по данным опроса ВЦИОМ от 14 ноября, не собираются вакцинироваться только 30% опрошенных. При этом сделали прививку 35% респондентов, боятся заболеть коронавирусом 65% участников исследования.
Другое исследование, проведённое экспертами ЭИСИ, показало, что ведение QR-кодов делает население более свободным. В Израиле, к примеру, при введении таких ограничений государство сначала столкнулось с общественным сопротивлением, а затем люди постепенно свыклись с требованиями эпидемиологической безопасности. Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов заявил, что QR-коды сопоставимы с платными дорогами, которые тоже не должны быть безальтернативными. Поэтому вакцинация всё же должна оставаться добровольной.