Противники QR-кодов в Волгограде остановили работу Роспотребнадзора

Противники QR-кодов ворвались в здание управления Роспотребнадзора в Волгограде и начали требовать у сотрудников предъявления QR-кодов. Сотрудники вызвали полицию и охрану с помощью тревожной кнопки, однако нарушители успели скрыться до приезда полиции. Об этом пишет V1.RU

Главный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева общаться с журналистами отказалась , но один из сотрудников местного Роспотребнадзора неофициально подтвердил «визит неопределённых граждан». Уточняется, что посетители ворвались в кабинет главы ведомства, Вахтёршу, которая пропустила посетителей в офис Роспотребнадзора, опрашивает полиция.

Как сообщает издание "Блокнот-Волгоград", четыре женщины вошли через пропускной пункт и направились к кабинету Зубаревой. По дороге они стали требовать у встречавшихся на пути сотрудников ведомства показать им QR-коды и снимали свои действия на видео. С тем же требованием они обратились и к Зубаревой, а также попросили её предъявить паспорт. Женщине пришлось скрыться в другом кабинете и вызывать полицию.

По информации очевидцев случившегося, в офис Роспотребнадзора вместе со своими единомышленниками пришла отстранённая от работы сотрудник социальной службы Оксана Барабанова, которая ранее уже пыталась встретиться с Зубаревой. Тогда активистка пыталась оспорить постановление главного санитарного врача региона, согласно которому отдельные группы граждан обязаны сделать прививку от коронавируса под угрозой лишения работы. В прошлый раз визит Барабановой также закончился вызовом полиции и Росгвардии.

Сама Барабанова подтвердила, что была в управлении Роспотребнадзора, но о целях своего визита рассказывать отказалась. Также сообщается, что в городе идёт сбор подписей против введения QR-кодов и ограничительных мер.

Ранее аналитики Экспертного института социальных исследований и ВЦИОМ рассказали, как на самом деле россияне относятся к QR-кодам. Так, по данным опроса ВЦИОМ от 14 ноября, не собираются вакцинироваться только 30% опрошенных. При этом сделали прививку 35% респондентов, боятся заболеть коронавирусом 65% участников исследования.

Другое исследование, проведённое экспертами ЭИСИ, показало, что ведение QR-кодов делает население более свободным. В Израиле, к примеру, при введении таких ограничений государство сначала столкнулось с общественным сопротивлением, а затем люди постепенно свыклись с требованиями эпидемиологической безопасности. Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов заявил, что QR-коды сопоставимы с платными дорогами, которые тоже не должны быть безальтернативными. Поэтому вакцинация всё же должна оставаться добровольной.