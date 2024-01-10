Против журналистки завели дело из-за полученного угрозами интервью о ВС РФ В отношении журналистки Екатерины Фоминой возбудили дело о фейках о ВС РФ

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Екатерина Фомина

Военные следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшей журналистки интернет-издания «Важные истории» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Екатерины Фоминой за ее материал о российских военнослужащих в зоне СВО. В случае признания вины ей грозит 10 лет лишения свободы, пишет ТАСС.

Возбудить уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ группой лиц из корыстных побуждений» в отношении Фоминой Екатерины Георгиевны, — сказано в документах суда.

В июле 2022 года Фомина вышла на связь с ефрейтором Даниилом Фролкиным, участвующим в спецоперации. Журналистка пригрозила ему компрометирующими материалами, в обмен за неразглашение которых он дал ей интервью с недостоверной информацией о ВС РФ. Она также обещала военному выезд в одну из стран НАТО. Позднее Хабаровский гарнизонный военный суд приговорил Фролкина к 5,5 года условно.

Ранее стало известно, что создателю веб-сериала Mr. Freeman Павлу Мунтяну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) грозит до 10 лет лишения свободы по статье о фейках о ВС России. Причиной расследования стал пост аниматора, опубликованный в апреле 2022 года.