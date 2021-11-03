Против задержанного главы администрации Белогорска возбудили уголовное дело
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
11:21, 03 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Против главы администрации Белогорска Игоря Ипатко, задержанного в Крыму, возбудили уголовное дело. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере — 1,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.
Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Белогорск, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его знакомый подозревается в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), — говорится в сообщении.
Следователи установили, что весной 2021 года предприниматель, работающий в сфере пассажирских перевозок, обратился в администрацию Белогорска с заявлением о формировании и выдаче градостроительного плана земельного участка для строительства на нём здания. Ипатко, предположительно, затребовал с коммерсанта 1,4 млн для оказания содействия, а также привлёк сообщника.
В настоящее время с подозреваемыми проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершённого преступления и событий, им предшествующих, — отмечается в сообщении.
Уточняется, что следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения.
Ранее о задержании Ипатко сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Он выразил благодарность силовикам и напомнил, что борьба с коррупцией — «системная и непрерывная работа».