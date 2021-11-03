Против задержанного главы администрации Белогорска возбудили уголовное дело

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. Это связано с ростом количества преступлений, совершаемых приезжими на заработки в Россию. Об этом говорится на сайте ведомства.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение Главному следственному управлению и управлению правового обеспечения и международного сотрудничества подготовить проект изменений в федеральные законы «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации»...