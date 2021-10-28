Депутата Рашкина заподозрили в незаконной охоте

По факту обнаружения туши лося в багажнике авто, которым управлял депутат КПРФ Валерий Рашкин, возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота». Предполагается, что политик был пьян. Об этом сообщает «МВД Медиа».

29 октября в ночное время в полицию поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе Саратовской области. В ходе выезда участковый уполномоченный полиции совместно с представителем Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства обнаружили на месте происшествия автомобиль под управлением мужчины 1955 года рождения, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в авто были обнаружены топор и два ножа со следами крови. При этом, как добавляет Baza, полицейские пока не могут найти оружие, из которого был убит лось. Уточняется, что сотрудники лесохозяйства на очередном обходе услышали выстрелы и пошли на звук. Они же и обнаружили машину с Рашкиным и тушей животного, в которой нашли следы металла.

Предполагается, что на охоту выезжали две машины, одна из которых смогла скрыться, захватив ружья. Также не исключена версия, что депутат просто выбросил оружие в лесу, — на текущий день полиция обыскивает местность. При этом разрешения на охоту у представителя КПРФ не было. Подчёркивается, что в Лысогорском районе охота на лосей запрещена.

Ранее в Саратовской области задержали депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Предположительно, он был пьян, а в багажнике автомобиля, которым он управлял, нашли мёртвого лося. От медосвидетельствования политик отказался.