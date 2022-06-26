Против врачей скорой помощи возбудили уголовное дело за смерть Шатунова

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Диски Юрия Шатунова в руках человека, пришедшего проститься с певцом на Троекуровское кладбище в Москве

Специалисты скорой помощи, которые не смогли своевременно госпитализировать певца Юрия Шатунова, стали фигурантами уголовного дела, заявил директор артиста Аркадий Кудряшов. Он отметил, что близкие Шатунова не имеют претензий к врачам, потому что «случай был слишком сложный», но проверка все равно проводится. Представитель певца уверен, что до инфаркта Шатунова довели суды с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным, сообщает KP.RU.

Сейчас в отношении врачей скорой возбуждено уголовное дело. Поэтому нам сначала не разрешали Юру хоронить, не отдавали тело. Да, проверка проводится, но мы никаких претензий к врачам не имеем. Юру было не спасти, слишком сложный случай. Все эти суды с Разиным доконали его, — рассказал Кудряшов.

По его словам, Шатунову стало плохо за столом во время рыбалки с друзьями. Товарищи артиста сразу же позвонили в скорую, где им посоветовали самостоятельно отвезти пациента в больницу, так как «придется долго ждать». Близкие отвезли его в ближайший травмпункт, где им сказали, что «случай тяжелый», прислали бригаду скорой на «древней „газели“ без аппаратуры».

До больницы Юру мы не довезли, он умер по дороге. Да, там в больнице пытались его «завести», не получилось, он уже был мёртвым. Я думаю, его невозможно было спасти. Сердце раздулось и разорвалось. Правда, он минут сорок ещё промучился, не мог уже на ногах стоять, — добавил Кудряшов.

О смерти Юрия Шатунова стало известно 23 июня. Артист скончался в возрасте 48 лет.

Ранее «Известия» сообщали, что бригада скорой помощи не была отправлена на вызов к исполнителю Юрию Шатунову, так как диспетчер заявил об отсутствии машин. Позже представитель подмосковной станции скорой помощи заявил, что диспетчер не отказался направить машину. По его словам, друг артиста звонил в скорую, чтобы уточнить, где находится ближайшая больница, а не чтобы вызвать машину.

По мнению звездного юриста Алексея Алешкина, медикам за «недобросовестную работу» и «бездействие» может грозить уголовная ответственность по ст. 124 УК РФ.