Против владельца «Крокуса» подали заявление в Следственный комитет Пострадавшие в «Крокусе» подали заявление в СК против владельца КЦ Агаларова

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Crocus Group Араз Агаларов

Семьи пострадавших и погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» подали коллективное заявление в Следственный комитет против владельца концертного зала Араза Агаларова, заявил президент юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры» Игорь Трунов. Они обвиняют его оказании небезопасных услуг, добавил адвокат, его слова приводит РИА Новости. Всего в СК обратились 11 заявителей.

Заявление на имя председателя СК Александра Ивановича Бастрыкина было подано только что — в 10:00 мск 2 апреля. Изначально я защищал интересы съемочной группы Ивана Поморина, впоследствии к ним присоединилась инициативная группа родственников погибших и пострадавших, — сказал он.

Трунов отметил, что строительство концертного зала проектировали в конце 1990-х, а открыли только в 2009 году. С тех пор существенно поменялись требования к безопасности, пояснил юрист. Кроме того, по его словам, очевидцы рассказывали, что многие огонь очень быстро распространился по зданию, а некоторые эвакуационные двери были заперты.

Ранее сын Араза Агаларова бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов объяснял, что закрытые двери на видео, снятых во время эвакуации посетителей «Крокус Сити Холла», объясняются тем, что они вели в служебные помещения. По его словам, концертный зал имеет достаточно пожарных выходов. Агаларов добавил, что люди «искали альтернативные пути» и находили «двери, куда допускали только персонал».

В свою очередь глава МЧС РФ Александр Куренков заявлял, что автоматические противопожарные системы в «Крокусе» сработали штатно в момент возгорания. По его словам, потушить возникшее возгорание полностью не смогли из-за большой площади, поскольку террористы использовали бензин.