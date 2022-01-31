Против сына судьи в отставке Янгулбаева Ибрагима возбуждено уголовное дело

Против сына судьи в отставке Янгулбаева Ибрагима было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к террористической деятельности. Сейчас он находится в федеральном розыске, заявило МВД Чечни. Ранее мать Ибрагима задержали в Нижнем Новгороде и увезли в Чечню для допроса в качестве свидетельницы. Один из её сыновей Абубакар является автором оппозиционного Telegram-канала.

Судьей Висаитовского районного суда г. Грозного в отношении Янгулбаева Ибрагима Сайдаевича избрана мера пресечения в виде ареста. В рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 205.2 ч. 2 Уголовного кодекса РФ Янгулбаев Ибрагим Сайдаевич находится в федеральном розыске, — сообщили в ведомстве.

Ранее глава Чечни заявил, что местные полицейские осуществили привод супруги бывшего судьи Заремы Мусаевой в качестве свидетеля в рамках закона РФ. Это было сделано после того, как Янгулбаевым трижды отправляли повестку. Кадыров подчеркнул, что семью экс-судьи «ждёт место либо в тюрьме, либо под землей».

Ранее вооружённые люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где проживают вышедший в отставку судья ВС Чечни Янгулбаев и его супруга. Им передали постановление чеченского следствия о приводе на допрос. Силовики забрали с собой Мусаеву, поскольку Янгулбаев имеет иммунитет.

По словам адвоката, женщину силой вывели из квартиры и спустили по лестнице, при этом она потеряла сознание.

Впоследствии официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о похищении Мусаевой «фантастической историей». Он сказал, что не в курсе подробностей этой ситуации.

Янгулбаев обратился к Пескову с заявлением о том, что история с похищением его жены является правдой.

Действия силовиков могут быть связаны с преследованием в Чечне блогеров, которых власти считают причастными к организации оппозиционного Telegram-канала. В их числе сыновья экс-судьи Абубакар и Ибрагим Янгулбаeвы.