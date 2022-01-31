Против жены экс-судьи Верховного суда Чечни возбудили уголовное дело

В отношении супруги бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает Telegram-канал Baza. Ей грозит до 10 лет колонии. Ранее её задержали в Нижнем Новгороде и увезли в Чечню для допроса в качестве свидетельницы. Один из её сыновей Абубакар является автором оппозиционного Telegram-канала.

По версии следствия, мать чеченских правозащитников Ибрагима и Абубакара Яндулбаевых расцарапала лицо полицейского, когда тот составлял на неё протокол. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). 31 января Мусаевой должны избрать меру пресечения.

Ранее её доставили на допрос в Чечню по делу о мошенничестве в Грозном в 2019 году. Как отмечает Baza, тогда несколько человек взяли кредиты в одном из магазинов бытовой техники, но деньги не вернули. Полиция задержала четверых: по их показаниям, Мусаева якобы была причастна к этому делу.

Также стало известно, что Мусаева отказалась от адвоката. До этого Абубакар Янгулбаев заявил, что адвокатов семьи в спецприёмник к матери не пускают, а кроме того, за Янгулбаевыми следят неизвестные. Он также сообщил, что подаст в суд на главу Чечни Рамзана Кадырова, который назвал его семью террористами и экстремистами.

Кадыров, напомним, заявил, что семью экс-судьи «ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй». По словам главы Чечни, Янгулбаевы призывали к терроризму и экстремизму. Они также имеют отношение к организации нападения в Турции на бывшего работника правоохранительных органов республики. Кроме того, Кадыров обрушился с критикой на руководителя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина и журналистку Елену Милашину, которые неоднократно заявляли о нарушениях прав человека в Чечне, назвав их пособниками террористов.

Зарему Мусаеву задержали 20 января в Нижнем Новгороде, после чего увезли в Чечню на допрос по уголовному делу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления о «похищении» женщины «фантастической историей», в которую в Кремле предпочитают «не верить» без каких-либо подтверждений.