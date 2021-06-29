Против «Системы»: как подмосковный вуз «пожаловался» Путину на Евтушенкова

Несколько сотрудников и студентов подмосковного и специализирующегося на подготовке работников народных промыслов Гжельского государственного университета (ГГУ) обратились к Владимиру Путину. Они полагают, что АФК «Система» якобы решила «подчинить» вуз «своим коммерческим целям», требуя передать полученный университетом от администрации президента госзаказ дочерним структурам компании. В корпорации Владимира Евтушенкова уверяют, что никакого конфликта нет, их дочерняя компания почти полтора года занимается модернизацией производства подмосковного фарфора и заинтересована в специалистах, которых выпускает учебное заведение. NEWS.ru выяснил, что сбор подписей под петицией главе государства происходил по меньшей мере странно.

Фарфор раздора

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Обращение сотрудников и студентов Гжельского университета на днях появилось в анонимных Telegram-каналах. В нём в частности утверждается, что в 2020 году вуз «впервые успешно выполнил заказ Администрации президента РФ по производству подарочных наборов к Новому году, при этом произведения получили статус изделий народных художественных промыслов». Однако представители АФК «Система» якобы требовали отдать подряд дочерним структурам корпорации, а также «пытались не допустить получения статуса народного художественного промысла для изделий ГГУ».

Как удалось выяснить NEWS.ru, 4 декабря 2020 года Управление делами президента РФ заключило контракт с вузом, как единственным участником торгов, контракт на сумму более 6,7 млн рублей. За эти деньги вуз должен был до конца года поставить госструктуре новогодний набор «Гжель» из фарфоровых изделий (бочонок для мёда, пять ложек, четыре розетки, статуэтки «Снеговик» и «Зайчик», а также сувенир «Ёлочка»).

В обращении говорится, что «после полученного отказа» на передачу подряда представители корпорации якобы «стали оказывать давление на местные власти, а также на руководство Минобрнауки России, требуя заменить врио руководителя Гжельского государственного университета на их марионеточную фигуру». Учёные пишут, что, по утверждению некоего М. Соколова (вероятно, советника главы компании Владимира Евтушенкова — Михаила Соколова), «вуз прекратит свою работу как самостоятельная единица и превратится в филиал какого-либо вуза, полностью подконтрольного АФК „Система“».

Коллектив ГГУ, в котором работают доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, заслуженные художники, прекрасно понимает, что за этим последует: отказ от «непрофильных активов», уничтожение всех направлений, не связанных с предпринимательской деятельностью АФК «Система», реорганизация уникального учебного заведения, сокращение штата и потеря рабочих мест, — считают авторы петиции.

Они напоминают, что с 3 мая 2018 года вуз возглавляют исполняющие и временно исполняющие обязанности руководителя, а коллектив университета «лишён возможности реализовать своё право на избрание ректора, гарантированное Уставом». С 4 июня 2020 года и. о. ректора ГГУ назначен доктор педагогических наук и кандидат исторических наук Денис Сомов. Его предшественником был Борис Илькевич. На сайте Pikabu можно найти сообщение пользователя Ashurkov, из которого следует, что в июне 2019 года во время перевыборов Илькевичча якобы использовался административный ресурс и в отношении тех, кто не голосовал за его кандидатуру, имела место «травля».

По неподтверждённой информации Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, глава АФК «Система» Владимир Евтушенков якобы обсуждал ситуацию в ГГУ с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым и в частности кандидатуру будущего ректора вуза.

От Гжели до Флоренции

art-gzhel.ru

ГГУ — один из старейших вузов в России, он был создан в 1899 году как Строгановское Императорское художественно-промышленное училище, в котором стали готовить специалистов для народных художественных промыслов. Сегодня в университете учатся около пяти тысяч студентов из 18 стран. В структуру ГГУ также входит колледж и несколько художественных школ, где обучаются дети от шести до 14 лет. Помимо Подмосковьяу вуза имеются филиал в Сочи, а также два представительства за рубежом — в Праге и Флоренции.

В конце 2019 году АФК «Система» (через ООО ГК «Народные художественные промыслы») и Сбербанк приобрели по 37,5% в управляющей компании «Гжель», которая владеет производственным комплексом по производству фарфоровых изделий. Предприятие, расположенное в деревне Турыгино Раменского района Московской области, было основано более века назад. Как отмечал тогда управляющий партнёр АФК «Система» Сергей Егоров, это был «пилотный проект по тестированию рынка народных художественных промыслов в России», который «обладает существенным потенциалом развития за счёт модернизации производства, обновления ассортимента продукции и увеличения туристического трафика».

Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе АФК «Система», их дочерняя группа компаний «Народные художественные промыслы» сейчас реализует программу модернизации «одного из старейших и ведущих российских производств гжельского фарфора» в Раменском районе Московской области. В компании добавили, что заинтересованы в высококвалифицированных молодых специалистах для дальнейшего развития этого традиционного промысла и сотрудничают с ГГУ как «кузницей кадров» для отрасли. Между университетом и входящими в ООО ГК «Народные художественные промыслы» художественными мастерскими ранее были подписаны соглашения.

Со стороны ООО ГК «Народные художественные промыслы» никакого конфликта с руководством университета на коммерческой почве нет и быть не может, так как университет — это некоммерческая организация, занимающаяся образовательной деятельностью, а производством занимается возрождённый при поддержке инвесторов фарфоровый завод, — уверяют в пресс-службе АФК «Система».

Не документ, а альбомный лист

Как рассказала NEWS.ru одна из подписанток петиции — преподаватель колледжа при ГГУ Наталья Рутчина, автограф под документом её попросила поставить замдиректора по методической работе Юлия Тонконцова. При этом педагогу говорили, что суть письма якобы связана с предстоящими выборами ректора.

Мне было это озвучено Юлией Владимировной как документ, который мы подписываем на голосование по поводу подтверждения или неподтверждения ректорства Дениса Сомова, который сейчас в статусе исполняющего обязанности. И я подписала не читая, потому что давно уже решила уйти [из ГГУ], а 28 июня написала заявление об увольнении. Будут они Сомова избирать или не будут — это им решение принимать, — прокомментировала Рутчина.

Также она пояснила, что студенты «тоже ходили подписывать какую-то бумажку», но им, по словам преподавателя, «что-то другое давали <...> тоже у Юлии Владимировны». Со слов студентов, Рутчина пояснила, что их просили поставить свои автографы на пустом «альбомном листе, чтобы ГГУ стало самостоятельным учреждением и чтобы был не „врио“, а полноценный ректор».

NEWS.ru направил запрос в пресс-службу ГГУ, чтобы выяснить, насколько реальны доводы, изложенные в петициик Владимиру Путину. Однако там не предоставили комментарий.

В профсоюзе «Университетская солидарность» NEWS.ru пояснили, что к ним в организацию за защитой своих прав сотрудники Гжельского университета не обращались.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.