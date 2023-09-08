Против Пономарева возбудили новое уголовное дело

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Илья Пономарев

Против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) возбудили новое уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, оно может быть связано с осуществлением деятельности нежелательной организации.

В отношении Ильи Пономарева возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ, — сказал собеседник агентства

Пономарев уехал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он находился в США, а затем – на Украине, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а потом и гражданство.

В отношении Пономарева в декабре СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ. Экс-депутата обвинили в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. В 2022 году политика объявили в розыск, он заочно арестован за распространение фейков о российских вооруженных силах.

В конце мая сотрудники Следственного комитета провели обыски в четырех регионах России по делу Пономарева. Оперативные мероприятия прошли у участников «Съезда народных депутатов», где были сформированы альтернативные российским органы власти.

В июне к бывшим российским парламентариям пришли с обысками по делу Пономарева. Сотрудники силовых ведомств в рамках следственных действий посетили квартиры депутатов в Москве, Московской области и Калининграде.