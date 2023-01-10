Против московского блогера возбудили уголовное дело из-за обнаженного фото

Фото: Социальные сети

Полина Моругина

В отношении блогерши из Москвы Полины Моругиной (Полины Фейс) возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Карточка дела появилась в базе Мосгорсуда. Поводом для возбуждения дела стало фото, на котором Моругина без одежды и в туфлях стоит на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях.

В январе 2022 года из-за этого же фото на Моругину составили протокол по статье о публичном осквернении предметов религиозного почитания. Однако в итоге суд вернул административное дело в полицию для устранения ошибок. Санкции по статье об оскорблении чувств верующих предусматривают до одного года колонии.

В ноябре 2021 года в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали двух несовершеннолетних, устроивших провокационную фотосессию на фоне храма Спаса на Крови. Подростков 15 и 17 лет, которые опубликовали в соцсетях снимок с приспущенными штанами на фоне храма, доставили в отдел полиции.

Всего в России за последнее время был заведён ряд уголовных дел об оскорблении чувств верующих из-за «обнажённых» фотографий на фоне храмов. В частности, 29 октября 2021 мировой суд Тверского района в Москве приговорил к 10 месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади.