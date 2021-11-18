Против министра культуры Крыма возбудили дело о получении крупной взятки

Следователи возбудили уголовное дело против министра культуры Крыма Арины (Веры) Новосельской о получении взятки в особо крупном размере. По версии следователей, в 2018 году она получила от бенефициара компании «Меандр» взятку в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении компанией строительно-монтажных работ по объекту «Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета России.

В Главном следственном управлении Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении министра культуры Республики Крым Веры Новосельской по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), — отмечается в сообщении.

Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определённые должности на срок до 15 лет.



Новосельская была задержана, решается вопрос о её аресте. Ранее следователи провели обыски по месту работы и жительства министра.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия в отношении министра культуры Крыма. Он подчеркнул, что следователи во всём разберутся, выяснят все факты и обстоятельства.

Ранее стало известно, что своих должностей лишились вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, а также министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. В начале осени их поместили под домашний арест в качестве обвиняемых по делу о хищении более 57 млн рублей.