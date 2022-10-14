«Против лома нет приема»: что известно о «повесточных облавах» в Москве Полицейские везут мужчин в военкоматы прямо с улиц. В Совфеде и СПЧ призвали остановить эту практику, в Госдуме разошлись во мнениях

Фото: Илья Кошелев/NEWS.RU

По свидетельствам правозащитников и просто случайных очевидцев, в последние дни москвичи стали часто жаловаться на вручение повесток в военкомат в транспорте, отелях и просто на улице. Мужчин призывного возраста задерживают, везут в военкомат и выдают повестку. Подобные свидетельства удалось получить и NEWS.ru. Ситуация возмутила сенатора Андрея Клишаса, который назвал происходящее явным нарушением законодательства. С ним согласен член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, он видит в «облавах» дискредитацию власти со стороны военкоматов, местных чиновников и полицейских. Между тем в общественном совете при МВД пока не видят в происходящем злоупотреблений, полагая, что с каждым «перегибом» надо разбираться отдельно. О том, как происходит охота на потенциальных мобилизованных, — в материале NEWS.ru.

«Кто-то попался в поле зрения, хлоп — и всё»

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

С самого начала частичной мобилизации в Telegram появился ряд каналов, активно распространявших информацию о якобы имевших место раздачах повесток у выходов из метро и просто на улицах в Москве. Как минимум многие из этих сообщений не выдерживали проверки на достоверность, ряд наблюдателей, в том числе некоторые журналисты, полагают, что за подобными вбросами стоит украинская пропаганда.

Однако NEWS.ru удалось поговорить с москвичом по имени Пётр, который 11 октября попал под подобную «облаву». Он спустился на станцию метро «Новогиреево», но за турникетами на ней стояли сотрудники полиции. Они попросили его паспорт, проверили страницу с воинской обязанностью и начали спрашивать, почему на ней нет печати из военкомата. После этого его посадили в машину, где уже сидели два молодых человека. Всех пассажиров увезли в мобилизационный пункт в Сокольниках.

В метро было много людей. Я так понял, [полицейские выбирают] как в лотерее: кто-то попался в поле зрения, хлоп — и всё, — рассказал NEWS.ru Петр.

Уже в мобилизационном пункте мужчине удалось пообщаться с другими людьми, попавшими в похожую ситуацию. Некоторых полицейские уводили с работы, некоторых — из общежития. Были также мужчины из кавказских республик, но их в итоге отпускали, так как они находятся на учете не в столице. По этой же причине в результате отпустили и собеседника NEWS.ru, однако ему для этого потребовалось начать задавать вопросы сотрудникам призывного пункта. Именно так появилось разошедшееся по СМИ видео, на котором Петра не выпускают из здания.

Не выпускали, пока я не пообщался с комиссаром. Общение с комиссаром было максимально коротким: он посмотрел, что я не москвич, просто сделал ксерокопию моего паспорта, что-то на ней написал и сказал отпускать. <...> Они сами не понимают, что происходит. Полиция набирает людей призывного возраста, а военкомат не знает, что с ними делать, — поделился мужчина.

NEWS.ru направил запрос о практике доставления пассажиров метро в мобилизационные пункты в МВД Москвы, к моменту публикации материала ответа от ведомства не поступило. В пресс-службе столичной подземки заявили, что «к работе УВД на метрополитене не имеют никакого отношения».

Сообщения о полицейских рейдах по мужчинам призывного возраста в последнее время стали появляться всё чаще. 7 октября издание Sota сообщало, что в Балашихе полицейские пришли в ресторан, закрыли выход из него для мужчин и попытались начать вручать обязательства о явке в военкомат. Также, по данным СМИ, рейды с попыткой вручения повесток проходили в хостеле на ВДНХ и в хостеле в Октябрьском переулке. В последнее заведение, как пишут журналисты, силовики приходили даже дважды, они выписывали повестки всем служившим мужчинам старше 1995 года рождения.

11 октября издание The Village сообщило о невыборочном задержании мужчин в офисном центре на улице Правды. Один из задержанных рассказал «Медиазоне» (ООО «ЗП» признано Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента), что вместе с ним из здания забрали около девяти человек, в том числе «людей, которые мимо проходили, — клиентов и прочих», и доставили в сборный пункт Савеловского района.

Один из жителей столицы обратился к депутату Мосгордумы Кириллу Щитову. Москвич сообщил, что его сыну около входа в метрополитен вручили повестку для явки в военкомат Бабушкинского района СВАО в рамках частичной мобилизации.

«Они же не скот, а защитники Родины»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.RU

О недопустимости такой практики заявил член СПЧ и глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. В беседе с корреспондентом NEWS.ru он заявил, что изначально отслеживал с коллегами многочисленные сообщения в соцсетях «о том, что сотрудники полиции вылавливают мужчин, требуя документы и справки о брони от мобилизации», но первоначально «думали, что это фейки». Однако недавно к нему обратились сотрудник МГТС и его руководитель. По их словам, представителя компании задержали возле метро «Щелковская» «во время „облавы“ на уклонистов», когда «хватали всех».

Подобные действия являются незаконными, они нарушают и дискредитируют существующий конституционный принцип, потому что закрываются перемещения и ещё что-то. У нас нет законов военного времени и ограничений нет, пока человек не получил повестку. Это надо помнить и соблюдать [законодательство] категорически, потому что идёт дискредитация в принципе государственной системы. Даже у лояльно патриотично настроенных людей это вызывает вопросы. Люди, которые сегодня призываются, — они же не скот, а защитники Родины. Мы все прекрасно понимаем, что работа по мобилизации была провалена. Теперь такими методами пытаются восстановить какие-то показатели, — подчеркнул Кирилл Кабанов.

Он считает такую практику недопустимой, потому что «нельзя дискредитировать государственную систему, нельзя дискредитировать идею СВО, нельзя дискредитировать все заявления, которые делает президент, но самое главное — нельзя нарушать права граждан РФ».

Пожалуйста, если мы объявляем всеобщую мобилизацию, тогда давайте объявлять всеобщую мобилизацию. Но если президент сказал, что её не будет, то власть, которая это себе позволяет, она дискредитирует в первую очередь президента, — полагает член СПЧ.

По мнению Кирилла Кабанова, ответственными за такие меры являются «прежде всего военкоматы и военкомы, во-вторых — муниципальные и региональные власти, а в-третьих — сотрудники полиции, которых, понятно, используют в этой ситуации, но они идут на нарушение закона». Он добавил, что по линии СПЧ сейчас готовится обращение к генпрокурору Игорю Краснову «для дачи правовой оценки».

Между тем член общественного совета при МВД и профессор Государственного университета управления Владимир Волох не видит в происходящем чего-то противозаконного и «каких-то перегибов со стороны органов внутренних дел».

Термин «облава» не совсем подходит для сегодняшней ситуации. Как я представляю, проводятся плановые контрольно-проверочные мероприятия, связанные с регистрацией по месту пребывания как российских, так и иностранных граждан. Такие мероприятия проводились и, соответственно, будут проводиться в соответствии с законом «О полиции». Какой-то трагедии в этом отношении я не вижу. Просто некоторые товарищи стали переживать, поскольку могут попасть под частичную мобилизацию. Но раз ты живёшь на территории РФ и, соответственно, пользуешься какими-то благами и привилегиями, в то же время у тебя есть и обязанности, в том числе воинская обязанность гражданина РФ. Так что здесь тоже, на мой взгляд, сделано всё в соответствии с нашей Конституцией и законами, — заявил Волох NEWS.ru.

Он добавил, что «если есть какие-то конкретные факты нарушений действующего законодательства, то по каждому такому случаю надо разбираться». Такие разбирательства, по словам Волоха, «проводятся в том числе по линии руководства МВД, а Генпрокуратура следит за этими вопросами».

Есть отдельные перегибы, об этом мы говорим, но по каждому конкретному случаю надо разбираться, — резюмировал собеседник NEWS.ru.

Сенатор Андрей Клишас также считает, что «каждый такой сигнал должен быть проверен и в случае подтверждения действиям должностных лиц, которые санкционировали такие „облавы“, должна быть дана правовая оценка».

Он добавил, что такие действия со стороны сотрудников МВД незаконны, напомнив, что полицейские имеют право доставить в военкомат только конкретного человека, на которого есть письменный запрос из военкомата. Эта процедура предусмотрена статьей 31 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и соответствующими инструкциями Минобороны, МВД и ФМС.

В целом вся работа с гражданами, предусмотренная ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», является адресной. Военные комиссары вызывают конкретного призывника (или лицо, подлежащее мобилизации), повестки вручаются конкретному лицу, материалы в правоохранительные органы передаются в отношении конкретного уклониста. У военкомов нет прав действовать в отношении неопределенного круга лиц, — пояснил Клишас.

Также, по его словам, органы внутренних дел «подключаются к вопросам призыва на военную службу только в случае поступления из военкомата письменного запроса о доставлении конкретного лица либо при розыске уклонистов (подозреваемых или обвиняемых по соответствующему уголовному делу)».

Полицейские, по словам Клишаса, имеют право вручать направление в военный комиссариат тем, кто не состоит на воинском учете, но обязан состоять там. Для призывников-срочников «это право вполне обоснованно — участковые имеют больше оперативной информации о гражданах призывного возраста, тогда как военкомы о них могут и не знать».

Использовать же этот инструмент для граждан, пребывающих в запасе, представляется излишним, — полагает сенатор.

Он добавил, что по закону повестки вручаются гражданам по месту работы или учёбы «именно работниками военного комиссариата, не полицией и не ГИБДД при проверке документов». К тому же работник военкомата может вручить повестку только заранее известному гражданину, подходящему под критерии призыва или мобилизации.

Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации. И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт, — резюмировал Андрей Клишас.

В свою очередь военный комиссар Москвы Максим Локтев утверждает, что «никакое вручение повесток военными комиссариатами города или сотрудниками полиции не проводится». По его словам, «разыскные мероприятия проводятся регулярно, это связано с постоянной оперативно-разыскной деятельностью по поимке преступников». В эту сферу деятельности силовиков, как говорит военком, могут в том числе попадать уклонисты от мобилизации.

Тем не менее зампредседателя комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин считает, что раздача повесток у станций метро закон не нарушает.

Каждое слово имеет юридическое значение. Что значит «отлавливают»? Это когда сеть ставят или наручники надевают. А в данном случае — раздают повестки. Это абсолютно законно в рамках правового поля, — заявил Швыткин в комментарии RTVi.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

По его словам, сами повестки не являются основанием для мобилизации, они лишь обязывают прибыть в военный комиссариат, а там уже решат, «если человек подходит по параметрам, когда прибыть, во сколько и куда».

То есть нарушения закона в данном вопросе нет. Выдают повестки в местах скопления людей, в том числе в метро, в чем незаконность? Людей избивают или что? Когда призывают на службу, там [повестка приходит] по месту регистрации или на предприятие. Здесь другая ситуация — мобилизация, — считает парламентарий.

Кроме того, по словам депутата, когда сотрудник полиции проверяет документы по базам данных, страж порядка может проверять, не уклонист ли человек и не находится ли он в розыске. Однако в каждом случае нужно разбираться индивидуально, и если будут выявлены нарушения прав мобилизованных, то они могут обратиться с заявлением в прокуратуру, в органы внутренних дел, добавил зампред парламентского комитета по обороне.

Просто в СМИ напишут «облавы», и у людей ужас в глазах, — заключил Швыткин.

Однако другой член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев назвал уличную раздачу повесток провокацией и сказал, что обсудит эту ситуацию с депутатами.

Это должны раздавать официально из военкомата тем людям, которые служили и имеют военно-учётную специальность. Но Москва, хотя ей и выдали мизерный план, выполнила его на 50%. Вот такая она у нас гнилая оказалась. Но так не должно быть, это как будто специально делают, чтобы панику посеять. Из Москвы и так много людей уехало. Москва в этом плане не в лучшую сторону отличается. Но у метро раздавать повестки никто не должен. Как они определят, что это за человек? Это же смешно. Это какая-то провокация 100%. Ситуацию на комитете, конечно, будем обсуждать, — цитирует его слова издание «Подъем».

«Это мы уже проходили»

Обращения о полицейских рейдах по призывникам периодически поступают правозащитникам, рассказал NEWS.ru бывший член СПЧ при президенте, директор ассоциации «Гражданин. Армия. Право» (признана Минюстом НКО, выполняющей функции иностранного агента) Сергей Кривенко. Он оценил такие действия полиции как незаконные.

Как и Андрей Клишас, Сергей Кривенко подчеркивает, что полицейские не имеют права доставлять людей в призывные или мобилизационные пункты. В их компетенции входит только розыск и задержание уклоняющихся от призыва граждан и вручение им повесток для явки в военкомат. Привозить людей в служебные помещения сотрудники полиции могут только для составления протокола о правонарушении.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Однако если полицейские пытаются доставить человека в призывной пункт, правозащитник не рекомендует противодействовать силовикам: «это будет отдельная статья». При этом правозащитник советует обращаться в суд при незаконном вручении повестки, так как при этом «не учтена категория годности, нарушены все нормы».

Глава Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова в свою очередь советует заранее подготовиться и собрать все необходимые документы о состоянии здоровья, семейном положении и других факторах, мешающих призыву.

Против лома нет приема. Если тебя в наручниках отвели в военкомат, а ты до этого ничего не делал, чтобы доказать, что ты не мобилизуемый, то уже не знаю, что делать. Кто как может отбивается, — отметила она в разговоре с NEWS.ru.

По ее словам, мобилизация по своей форме и «по несоблюдению законов» не отличается от обычного призыва на срочную службу. Бюрократические процедуры до сих пор работают, отметила она. Практика рейдов же, по словам правозащитницы, активно применялась в середине 2000-х: «Это мы уже проходили, стандартный способ отправки мужского населения на военную службу».

У меня не было такого, чтобы всё необходимое отправили, все документы были и чтобы эксцесс какой-то был. Сами шею в петлю суют в 90% случаев, — добавила она.

Руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков тоже советует готовиться заранее и оформить на близких доверенность на подачу административного иска. Если человек стал жертвой незаконной мобилизации, ему следует обратиться с жалобой в прокуратуру и руководству полиции, а в военкомате нужно требовать получения повестки на другую дату, отметил юрист.