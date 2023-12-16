Против известного пластического хирурга возбудили уголовное дело SHOT: против пластического хирурга Вдовина возбудили уголовное дело

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что известный пластический хирург Александр Вдовин стал фигурантом уголовного дела. По его информации, следователи возбудили дело по статье о мошенничестве после истории с крадеными из московского ресторана бокалами.

Как передает канал, руководство столичного заведения Lamborghini написало на Вдовина заявление после кражи посуды Cristal D’Arques за 1 млн рублей, следователи проверят врача и его знакомых на мошенничество, совершенное группой лиц. По данным канала, в отношении Вдовина может быть возбуждено еще одно уголовное дело после угроз коллеге Тимуру Хайдарову и его жене Светлане Сильваши, которых он обвинил в неудачно проведенной операции.

Совладелец Lamborghini Аршак Григорян ранее заявил, что пропажу дорогостоящих бокалов обнаружили во время фуршета с награждением гостей премией «Топ-50 лучших персон». Поступок воров назвали опрометчивым и уточнили, что произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.

PR-менеджер пластического хирурга в свою очередь сообщила, что Вдовин не крал бокалы из московского ресторана, а купил их у официанта. По ее словам, врач заплатил за хрустальную посуду шесть тысяч рублей, а хозяин заведения просто был не в курсе продажи.