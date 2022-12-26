Против главного расследователя Bellingcat Грозева возбудили уголовное дело

Фото: Andy Rain/EPA/TASS

Христо Грозев

Против главного расследователя Bellingcat (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) Христо Грозева возбудили уголовное дело о фейках в отношении ВС РФ (статья 207.3 Уголовного кодекса), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Ранее МВД объявило журналиста в федеральный розыск.

Возбуждено дело о распространении фейков о российских Вооруженных силах, — сообщил собеседник агентства.

В июле ФСБ России сообщила, что Грозев является одним из участников операции украинских разведчиков по угону российских военных самолетов. В ведомстве считают, что он организовал встречу курьера, доставившего аванс для пилота, который согласился угнать воздушное судно.

По версии следствия, журналист вел переписку с представителем украинской разведки, через своего координатора нашел двух девушек, которые в Липецке встретили приехавшего из Москвы курьера от украинских спецслужб. Тот же, как утверждается, привез аванс в сумме $4 тысяч для российского летчика.

Грозев, в свою очередь, отверг обвинения в угоне российских самолетов. В интервью «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) он рассказал, что команда издания участвовала в съемках документального фильма-расследования о российских и украинских спецслужбах.