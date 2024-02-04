Против экс-депутата Пономарева возбудили дело о госизмене ФСБ инициировала уголовное дело о госизмене против иноагента Пономарева

Фото: АГН «Москва»

Илья Пономарев

Уголовное дело о госизмене заведено против экс-депутата Государственной думы РФ Ильи Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), инициатором выступила ФСБ. Бывший парламентарий подозревается по нескольким статьям, которые объединили в одно производство, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Следственное управление ФСБ собрало материалы, на основе которых возбудило против Пономарева дела — о государственной измене в форме перехода на сторону противника, об участии в деятельности организации, признанной в России террористической, о публичных призывах с помощью интернета к осуществлению террористической деятельности и о публичных призывах с использованием интернета к деятельности, направленной против безопасности России, — цитирует собеседника агентство.

Генпрокуратура РФ весной прошлого года признала нежелательной в стране неправительственную организацию «Съезд народных депутатов». Она была учреждена в 2022 году в Польше Пономаревым.

Депутат Госдумы Андрей Луговой в феврале призвал проводить рейды по магазинам, где продают книги писателей-иноагентов. Он возмутился тому, что «предатели — спонсоры ВСУ, прикрываясь былыми творческими заслугами, продолжают получать барыши с продаж книг».

Ранее Росфинмониторинг внес Бориса Акунина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в перечень террористов и экстремистов. Это случилось после его беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились соответственно президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры страны Александром Ткаченко. В разговоре с ними Акунин заявил, что считает нормальными атаки украинских БПЛА на города России.