Против блогера Варламова завели дело SHOT: против блогера Варламова завели дело из-за отсутствия маркировки иноагента

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Илья Варламов

В отношении блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) завели административное дело из-за отсутствия маркировки иноагента в публикациях, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, блогеру может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

По данным SHOT, в Роскомнадзоре возмутились отсутствию маркировки иноагента в публикациях Варламова в Telegram. Также блогер не оставляет подобных пометок и в других соцсетях. Сам он эту информацию пока не комментировал.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск Варламова к Минюсту с требованием лишить его статуса иноагента. Блогер был признан иноагентом в марте 2023 года. Суд доказал, что тот распространял материалы других иноагентов, критиковал проведение СВО, а также получал финансирование от иностранных источников.

До этого блогера Максима Каца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в постах в его Telegram-канале.

Ранее суд оштрафовал российского писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за отсутствие маркировки иноагента. Штраф составил 40 тысяч рублей.