Против бизнесмена Быкова завели ещё одно дело об убийстве

Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова подозревают в организации ещё одного убийства. Следственный комитет сообщил о возбуждении в отношении предпринимателя нового уголовного дела.
В ходе расследования данного уголовного дела следствием получены данные о причастности Быкова к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму), — говорится в сообщении ведомства.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что, по версии следствия, Анатолий Быков в 1994 году заказал убийство двух жителей Красноярска. Бизнесмен был задержан 7 мая и затем арестован. Следствие подозревает Быкова в убийстве двух человек — Кирилла Войтенко и Александра Наумова — в июле 1994 года. Они якобы хотели устроить взрыв на пути следования машины, в которой ехал предприниматель.
О причастности Быкова к организации убийства Наумова и Войтенко сообщил криминальный авторитет Владимир Татаренков, который отбывает срок за организацию этого преступления. Ранее в 1999 году Татаренков уже обвинял Быкова в уничтожении бизнесменов и участников преступных группировок, но впоследствии отказался от своих слов, объяснив, что такие показания от него якобы требовали дать силовики.
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