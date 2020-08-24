Против бизнесмена Быкова завели ещё одно дело об убийстве

https://static.news.ru/photo/c0821956-e6a2-11ea-b3c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова подозревают в организации ещё одного убийства. Следственный комитет сообщил о возбуждении в отношении предпринимателя нового уголовного дела.

В ходе расследования данного уголовного дела следствием получены данные о причастности Быкова к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму), — говорится в сообщении ведомства.

Как передаёт ТАСС, речь идёт о событиях лета 2004 года. Тогда Быков дал указание убить 42-летнего жителя Красноярска. Исполнение убийства он доверил своему знакомому, пообещав за это вознаграждение в сумме 50 тысяч долларов. 18 января 2005 года мужчина был убит в центре Красноярска. Киллеру заплатили за работу лишь пятую часть от обещанной суммы.

Ранее NEWS.ru писал, что, по версии следствия, Анатолий Быков в 1994 году заказал убийство двух жителей Красноярска. Бизнесмен был задержан 7 мая и затем арестован. Следствие подозревает Быкова в убийстве двух человек — Кирилла Войтенко и Александра Наумова — в июле 1994 года. Они якобы хотели устроить взрыв на пути следования машины, в которой ехал предприниматель.

О причастности Быкова к организации убийства Наумова и Войтенко сообщил криминальный авторитет Владимир Татаренков, который отбывает срок за организацию этого преступления. Ранее в 1999 году Татаренков уже обвинял Быкова в уничтожении бизнесменов и участников преступных группировок, но впоследствии отказался от своих слов, объяснив, что такие показания от него якобы требовали дать силовики.