Против адвоката Ивана Сафронова возбудили уголовное дело Против адвоката Ивана Сафронова Дмитрия Талантова возбудили уголовное дело

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В отношении адвоката российского журналиста Ивана Сафронова Дмитрия Талантова следственный отдел ГСУ СКР по ЮЗАО возбудил уголовное дело. Его подозревают в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, передает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, по четырем адресам, связанным с жизнью и деятельностью Талантова, правоохранители проводят обыски. Сам правозащитник находится в Следственном комитете в Ижевске — его задержали утром 28 июня.

Известно, что в апреле на Талантова написала донос неизвестная ему женщина, которая, как предположил адвокат, могла действовать в чьих-то интересах. В отношении правозащитника началась процессуальная проверка по факту репоста записи руководителя «Агоры» Павла Чикова, высказавшего мнение, что в будущем «поддержка действий российской армии на Украине <...> будет законодательным препятствием для занятия любых государственных и муниципальных должностей». Талантов сопроводил свою запись фразой: «Ни одна мразь подобного сорта не останется в адвокатуре».

Накануне в столице задержали муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина. Ранее в отношении него составили четыре административных протокола о дискредитации ВС РФ.