Протесты и митинги в Башкирии: последние новости 19 января, что происходит

Баймакский районный суд Республики Башкортостан арестовал девятерых участников беспорядков в городе Баймак, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Какие последние новости известны об этом, что происходит в Уфе 19 января?

Сколько человек были арестованы после беспорядков в Баймаке

18 января Баймакский районный суд признал девятерых местных жителей виновными в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

«9 жителей привлечены к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Всем назначено наказание в виде административного ареста сроком от 8 до 15 суток», — говорится в сообщении пресс-службы судов региона.

Также известно, что вчера, 18 января, Кировский районный суд Уфы арестовал шестерых участников беспорядков в Баймаке. Их признали виновными в участии в несанкционированном митинге. Пятеро получили по 10 суток ареста, еще один — 13 суток.

Что известно о сегодняшнем митинге в Уфе

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», сегодня в Уфе проходит акция в поддержку местного экоактивиста Фаиля Алсынова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого 17 января Баймакский районный суд Башкирии приговорил к четырем годам колонии общего режима.

«Люди собрались на площади имени Салавата Юлаева, где находится известный памятник. На месте дежурят силовики, на площади присутствует около 200 человек. При этом они не собираются в толпу, а просто гуляют. Сотрудники полиции предупредили людей об ответственности за участие в несанкционированной акции», — говорится в публикации канала.

Также, по информации «Осторожно, новости», сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек, которые участвовали в несогласованном митинге.

«Их посадили в автозак (у одного из мужчин флаг Башкортостана) — толпа с криками „Позор!“ попыталась перекрыть ему дорогу. В итоге людей разогнали силовики, и транспорт смог покинуть площадь Салавата Юлаева», — сообщают авторы Telegram-канала.

Кто мог организовать митинги в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале заявил, что несанкционированные акции в республики были организованы из-за рубежа, но терпеть попытки расшатать ситуацию в регионе он не намерен.

Фото: kremlin.ru Радий Хабиров

«Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути, являясь предателями, призывает к отделению Башкортостана от России, к партизанской войне здесь. Это и Руслан Габбасов (включен Минюстом России в число физических лиц — иностранных агентов, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который судим за убийство. Это маскирующийся под мирного чабана Фанзиль Ахметшин, который судим за наркотики», — объяснил он Хабиров.

Сенатор Олег Голов в беседе с NEWS.ru предположил, что раскачать ситуацию в Башкирии пытаются некоторые выходцы из региона, сбежавшие за границу.

«Именно с Запада идет попытка раскачать ситуацию. Их поле — межнациональные отношения. В нашей республике эти отношения всегда были стабильны. Еще в прошлые протесты (вокруг месторождения на шихане Куштау в августе 2020 года. — NEWS.ru) стали известны их заказчики, сейчас те же люди решили использовать новый повод для раскачки ситуации», — объяснил он.

По мнению сенатора, главным заказчиком является Руслан Габбасов, который основал организацию «Башкорт» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

«Ему и его соратникам все равно, в какой республике мутить воду. У нас же много национальностей проживает в стране, это благодатная почва для таких экстремистских элементов», — резюмировал Голов.

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