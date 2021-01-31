Протестующие в Москве взрывают петарды

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Участники несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве начали взрывать петарды в районе Комсомольской площади.

Хлопки раздались в толпе на Краснопрудной улице. Пострадавших, согласно предварительным данным, нет.

Силовики пытаются митингующих с улицы, но это им пока не удаётся. Стражи порядка продолжают задерживать участников акции и применяют спецсредства, если те оказывают им сопротивление. Протестующие время от времени предпринимают попытки отбить задержанных, сообщает ТАСС.

Акции в поддержку Навального проходят 31 января в десятках городов России. По данным портала «ОВД-Инфо», в общей сложности задержаны более трёх тысяч человек, из которых 789 — в Москве. Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал митинги провокацией и заявил, что они никак не относятся к «борьбе за лучшую жизнь».

Ранее NEWS.ru писал, что стало известно о применении силовиками в Петербурге электрошокеров в ходе несанкционированной акции. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что сообщения об этом необходимо тщательно проверить. Накануне она призывала полицию и Росгвардию воздержаться от применения насилия и спецсредств в отношении протестующих.