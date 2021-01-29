Протестующие в Москве идут к СИЗО, где сидит Навальный

Участники акции протеста в Москве направляются в сторону СИЗО «Матросская Тишина», где под арестом находится политик Алексей Навальный.
Люди колоннами идут от Комсомольской площади, куда пришли после перекрытия многих центральных улиц и станций метро, передаёт корреспондент NEWS.ru.
При этом Департамент транспорта столицы
Накануне полиция потребовала закрыть станцию метро «Красносельская» Сокольнической линии. В Москве, как и других городах России, проходит акция в поддержку Навального.
Во многих городах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры против активистов.
Как писал NEWS.ru, в общей сложности по России задержаны свыше тысячи участников митингов. Больше всего — 142 человека — в Москве. Силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.
20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».
Политик вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток, писал NEWS.ru.