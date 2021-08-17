Протестовавшую на дереве москвичку попросили отправить под домашний арест

Следствие просит домашний арест в качестве меры пресечения для активистки Ольги Кузьминой, которая в знак протеста против реновации залезла на дерево с арбалетом в Бабушкинском парке Москвы. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По информации правозащитников, в Бабушкинский районный суд города Москвы поступило соответствующее ходатайство следствия.

До этого адвокат Катерина Тертухина сообщала, что следствие собирается запросить Кузьминой в качестве меры пресечения содержание в СИЗО.

Ранее стало известно, что сотрудники следственного отдела ОВД «Лосиноостровский» возбудили дело по статье о хулиганстве с применением оружия, совершённом группой лиц или связанном с сопротивлением сотрудникам. Эта статья предусматривает в качестве наказания штраф от 500 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

Кузьмина была арестована 10 августа на шесть дней. По мнению силовиков, она не исполнила требования сотрудников правоохранительных органов.