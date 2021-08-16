Протестовавшую на дереве москвичку отправят в СИЗО

Активистку Ольгу Кузьмину, которая в знак протеста против реновации залезла на дерево с арбалетом в Бабушкинском парке Москвы, собираются отправить в СИЗО. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По информации правозащитников, следствие хочет запросить содержание в СИЗО в качестве меры пресечения для Кузьминой.

Ранее сообщалось, что сотрудники следственного отдела ОВД «Лосиноостровский» возбудили дело по статье о хулиганстве с применением оружия, совершённом группой лиц или связанным с сопротивлением сотрудникам (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Эта статья предусматривает в качестве наказания штраф от 500 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

Кузьмина была арестована 10 августа на шесть дней. По мнению силовиков, она не исполнила требования сотрудников правоохранительных органов, «забравшись на дерево на высоту, угрожавшую её жизни и окружающих, держа в руках предмет, похожий на арбалет с заряженной стрелой, направленный себе в грудь».