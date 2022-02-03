Протасевич подготовит иск к Ryanair из-за инцидента

Сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич записал видеообращение, в котором сообщил, что готовит иск к авиакомпании Ryanair из-за майского инцидента с самолётом. Ролик опубликован на YouTube-канале «InfoSpecNaz БЕЛЯКОВ». Также блогер объявил, что готов рассказать ICAO о возможной причастности к инциденту оппозиции.

Не буду на данный момент раскрывать всех подробностей, но я планирую подать иск к авиакомпании Ryanair и также призываю подать подобный иск всех пассажиров, которые находились на борту этого рейса. Над иском работает команда юристов, — сказал Протасевич.

Он выразил надежду, что члены совета ICAO ознакомятся с исковым заявлением. Кроме того, Протасевич заявил о готовности предоставить задокументированные доказательства. По словам блогера, к инциденту с экстренной посадкой самолёта могут быть причастны его бывшие соратники, которые находятся в Европе, а также близкая к белорусской оппозиции хакерская группировка «Кибер-партизаны».

Ранее сообщалось, что ряд стран — членов Международной организации гражданской авиации (ICAO) выразили озабоченность тем фактом, что в информации, предоставленной Белоруссией относительно инцидента с бортом авиакомпании Ryanair в 2021 году, по их мнению, имеются «пробелы и несоответствия».

Инцидент с бортом Ryanair произошёл 23 мая. После ложного сообщения о бомбе самолёт экстренно приземлился в Минске. На борту находился Роман Протасевич, а также его девушка — россиянка Софья Сапега. Их сняли с рейса, а потом арестовали. Оппозиционер был обвинён в организации массовых беспорядков. Он признал вину и начал активно сотрудничать со следствием.