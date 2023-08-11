Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта Богатый урожай груш означает, что пора искать простые рецепты необычных заготовок на зиму. Предлагаем вам 4 необычных рецепта из груши

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Заготовки из груши на зиму

Сезон урожая стартовал. Перед тысячами хозяек по всей России стоит нелегкая задача: быстро переработать дары природы, чтобы сохранить их на зиму. Сегодня расскажем, какие заготовки на зиму можно сделать из садовой груши и как приготовить пастилу. Предлагаем вам четыре простых рецепта на любой вкус.

Какие заготовки из груш можно сделать для пирогов

Пирожки с грушей зимой могут стать оригинальным десертом не только на каждый день, но и на праздники. Еще лучше, если сделать начинку для пирожков универсальной — то есть вполне самостоятельным блюдом. Предлагаем два таких рецепта заготовок из груши. Первый из них — это замороженное пюре из сладких плодов, которое само по себе является легким и вкусным соусом для блинов, оладий и сырников. Для его приготовления нам понадобится:

Груши — 1 кг

Сахар — 200 г

Груши следует очистить, удалить сердцевину и измельчить в блендере. Затем в массу добавить сахар, перемешать и дать постоять немного в тепле. После этого пюре раскладывают в формочки и убирают в морозилку. Полезный совет: разложите смесь в силиконовые формочки, тогда после того как пюре замерзнет, его легко можно будет вытащить и сложить в пакет. Зимой при приготовлении выпечки такую порционную начинку, не размораживая, можно будет сразу класть в каждый пирожок.

Другой рецепт заготовок из груши, который можно есть как самостоятельное блюдо и использовать в качестве начинки для пирожков — варенье с маком. Для его приготовления потребуется:

Груша — 1 кг

Сахар — 300 г

Сок 1 лимона

Мак — 2 ст. л.

Груши чистим от кожуры и косточек, нарезаем небольшими кусочками, заливаем соком половинки лимона и добавляем сахар. Эту смесь следует тщательно перемешать и поставить на пару часов в тепло. Затем ставим емкость с будущим вареньем на плиту, дожидаемся, пока закипит, и, помешивая, держим на небольшом огне 20 минут.

Одновременно готовим мак: чтобы семена стали более ароматными, их следует обжарить на сухой каленой сковороде в течение трех минут.

Затем половину груш из емкости выкладываем в блендер и измельчаем. Обе порции вновь соединяем, добавляем обжаренный мак, вторую часть лимонного сока, доводим до кипения и держим на малом огне 10 минут, постоянно помешивая.

Готовое варенье горячим залить стерилизованные банки, закатать и оставить под одеялом до полного остывания.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Заготовки из груши на зиму рецепты

Полезные заготовки из груши на зиму: десерт для укрепления иммунитета

Еще один вариант полезных заготовок из груши на зиму — смесь из груши с имбирем и лимоном. Такой конфитюр можно есть вприкуску или добавлять в чай и даже в кофе. Для приготовления потребуется:

Груша — 1 кг

Сахар — 1 кг

Корень имбиря — 40 г

Лимон — 3 шт.

Корица — 1 палочка

Груши очистить от кожуры и сердцевины. Имбирь очистить от шкурки, нарезать небольшими кусочками. Все сложить в блендер, добавить туда сок лимонов и измельчить. Полученную массу выложить в кастрюлю, засыпать сахаром, положить палочку корицы. Довести до кипения и ,помешивая, варить 60 минут на маленьком огне. Затем вытащить палочку корицы, остудить и разлить конфитюр по стерилизованным банкам.

Стоит отметить, что в этот рецепт заготовки из груши на зиму можно внести небольшие изменения. Например, если вы любите десерты послаще — добавить больше сахара. А те, кому по вкусу острые блюда, могут увеличить количество имбиря.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Заготовки на зиму из груши садовой

Простые рецепты заготовок из груши на зиму для детей: как приготовить пастилу

Также из груши в домашних условиях можно приготовить полезные для здоровья заготовки на зиму. Например, пастилу, которая придется по вкусу детям и вполне может заменить магазинные лакомства, тем более что для этого рецепта не требуется сахар. Как приготовить пастилу:

Груши — 2 кг

Оливкового масла — 1 ст. л.

Мед или экстракт стевии — по вкусу

Груши нужно очистить от сердцевины, нарезать на четыре части и измельчить в блендере. Затем в полученное пюре нужно добавить подсластитель и прокипятить на маленьком огне в течение пяти минут. После этого застилаем противень для духовки пекарской бумагой, которую смазываем маслом. На бумагу выкладываем пюре — следите, чтобы слой был не толще 5 мм, и ставим в духовой шкаф на семь часов. Блюдо готовится при постоянной температуре не более 60 градусов.

Когда пастила будет готова, ее необходимо отделить от бумаги при помощи силиконового шпателя, разрезать на полоски шириной 3–5 см, свернуть рулетиками, сложить в стеклянные банки, которые нужно плотно закрыть полиэтиленовыми крышками, и убрать на хранение в сухое прохладное темное место.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Заготовка груши на зиму в домашних условиях

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