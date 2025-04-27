Простой рецепт курника! Уютный пирог с картошкой и мясом — понравится всем. Ароматная выпечка с сочной начинкой — курник идеально подходит для семейного ужина. Это блюдо сочетает нежное тесто и вкусную начинку из курицы с картофелем.

Ингредиенты для теста

  • Мука — 3,5 стакана (~500 г)
  • Кефир — 250 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Сливочное масло — 250 г
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.

Для начинки

  • Куриный фарш — 300 г
  • Картофель — 2 средние шт.
  • Лук репчатый — 3 шт.
  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Приготовление

1. Тесто. В миску с мукой добавьте яйца и перемешайте. Размягчённое масло порубите ножом и добавьте к муке. В кефир всыпьте соду, размешайте и влейте в тесто. Замесите упругое тесто, заверните в плёнку и уберите в холодильник на 15 минут.

2. Начинка. Картофель нарежьте кубиками, лук — полукольцами. Смешайте куриный фарш с луком, посолите и поперчите.

3. Сборка. Разделите тесто на две части. Первую раскатайте и выложите на противень. Распределите начинку: сначала картофель, затем курицу. Накройте вторым пластом теста, защипните края. В центре сделайте дырочку.

4. Выпечка. Выпекайте 40–50 минут при 180–190 °C до золотистой корочки. Подавайте горячим со сметаной или зеленью.

Ранее мы делились рецептом пирога с картофельной основой. Картофельное тесто + фарш — и пирог «Восторг» готов!

 

 