Простой рецепт курника! Уютный пирог с картошкой и мясом — понравится всем. Ароматная выпечка с сочной начинкой — курник идеально подходит для семейного ужина. Это блюдо сочетает нежное тесто и вкусную начинку из курицы с картофелем.
Ингредиенты для теста
- Мука — 3,5 стакана (~500 г)
- Кефир — 250 мл
- Яйца — 2 шт.
- Сливочное масло — 250 г
- Сода — 0,5 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
Для начинки
- Куриный фарш — 300 г
- Картофель — 2 средние шт.
- Лук репчатый — 3 шт.
- Соль, чёрный перец — по вкусу
Приготовление
1. Тесто. В миску с мукой добавьте яйца и перемешайте. Размягчённое масло порубите ножом и добавьте к муке. В кефир всыпьте соду, размешайте и влейте в тесто. Замесите упругое тесто, заверните в плёнку и уберите в холодильник на 15 минут.
2. Начинка. Картофель нарежьте кубиками, лук — полукольцами. Смешайте куриный фарш с луком, посолите и поперчите.
3. Сборка. Разделите тесто на две части. Первую раскатайте и выложите на противень. Распределите начинку: сначала картофель, затем курицу. Накройте вторым пластом теста, защипните края. В центре сделайте дырочку.
4. Выпечка. Выпекайте 40–50 минут при 180–190 °C до золотистой корочки. Подавайте горячим со сметаной или зеленью.
Ранее мы делились рецептом пирога с картофельной основой. Картофельное тесто + фарш — и пирог «Восторг» готов!