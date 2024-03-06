Простое детское счастье: ученый-педагог о плюсах пересдачи ЕГЭ Педагог Дощинский: право пересдачи ЕГЭ снизит давление на школьников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Выпускники 11-х классов получат возможность пересдать один из предметов в рамках ЕГЭ уже этим летом. Предложение дать школьникам такую возможность было озвучено президентом РФ Владимиром Путиным в ходе обращения к Федеральному собранию 29 февраля. Член общественного совета Рособрнадзора кандидат педагогических наук Роман Дощинский высказал свое мнение о возможных последствиях этого нововведения.

Любому человеку нужно давать второй шанс

— На самом деле сегодня до конца неясно, кого Владимир Владимирович имел в виду. С одной стороны, это могут быть ребята, которые не преодолели минимальный порог по баллам (по любому предмету или только по профильным). А с другой стороны — все школьники: даже те, кто сдал на приемлемый балл, но просто хочет улучшить итоговый результат.

Я думаю, что президент имел в виду все же второй вариант. То есть в целом всех школьников, которые хотят сдать лучше, хотят быть успешнее в том или ином предмете. Такой подход пойдет на благо. Любому человеку нужно давать шанс, даже если он всего один.

Это очень человечный, гуманный подход. Это представление о ЕГЭ как об экзамене с человеческим лицом.

Право на пересдачу ЕГЭ снизит социальное напряжение

— Право на пересдачу, как мне кажется, снизит социальное напряжение в обществе в период проведения Единого государственного экзамена. К тому же не исключено, что экзаменуемым и вовсе не понадобится пересдача, потому что им изначально будет психологически более комфортно.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Это окажет такой психологический эффект: из-за наличия второй попытки ребенок чувствует себя более уверенно, а чувство уверенности дает мобилизующий эффект. То есть выпускник не думает, что это экзамен с повышенными ставками, что в случае провала вся его жизнь разрушится. И тогда результат уже первой сдачи может оказаться для школьника приемлемым.

Резервные дни сдачи ЕГЭ будут не столь бесполезными

— Что касается дополнительной нагрузки на систему сдачи ЕГЭ, то нужно помнить, что и сейчас есть резервные дни. Они, конечно, были не сильно загружены, но для них всегда предусматривались отдельные варианты тестов почти в том же количестве, в каком и для основного периода.

Сейчас в резервные даты и в досрочный период — единицы сдающих. При этом под каждый такой экзамен нужно выделить отдельное помещение, оборудовать ППЭ (пункт проведения экзамена). К тому же учителей по большей части не пускают в отпуск в июне, так что они в любом случае задействованы в резервные дни.

Для тех же школьников, которые и так сдают в запасной день, предусмотрен — как учителя его называют — резерв резерва. Его, например, назначают, когда пересекаются даты экзаменов, которые выпускник выбрал для сдачи.

Можно сказать, что сегодня нагрузка на образовательную систему выше, потому что на дополнительные дни сдачи ЕГЭ тратятся большие ресурсы, а выхлоп от них минимальный. Если же назначить на эти даты пересдачи, то ресурсы будут расходоваться эффективнее. Период сдачи будет прежним, а КПД станет выше.

Продолжительность периода сдачи ЕГЭ может вызвать проблемы

— Я думаю, потребуются подвижки в расписании сдачи экзаменов, потому что есть одно но. Речь об апелляциях. Сдача экзаменов, проверка работ, подача апелляций и обжалование результатов — все это требует времени.

По-хорошему, сначала должны состояться все экзамены, пройти по ним апелляции, потом ГЭК (государственная экзаменационная комиссия) должна утвердить результаты, и только после этого дети могут подавать заявления на пересдачу.

Последний резервный день — 1 июля. Но ведь нужно же еще проверить работы. То есть тогда оглашение результатов состоится только 10 июля. А примерно в это время начинают работу приемные комиссии вузов. Отложить приемную кампанию невозможно, потому что образовательные учреждения тоже задействуют на них серьезные ресурсы.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сейчас главное, чтобы Минпросвещения и Минобрнауки — и Рособрнадзор с ними — пришли к какому-то соглашению по датам.

Лучше ЕГЭ пока ничего не придумали

— В том, чтобы отказаться от Болонской системы (в частности, от ЕГЭ), пока нет необходимости. Отказываться надо от худшего. Да и на самом деле российская система ЕГЭ не скопирована откуда-то полностью: нет такой страны, где экзамены проходят точно так же, как в РФ. Везде есть какие-то нюансы.

У нас большая многоконфессиональная многоязычная страна, и в этих условиях существование единого экзамена — не просто неизбежность, а даже необходимость. Ничего хорошего не произойдет, если мы доверим проведение экзаменов регионам или непосредственно школам.

ЕГЭ ведь в свое время родился не от хорошей жизни. Он появился как ответ на коррупционную составляющую, которая существовала при сдаче экзаменов в школах и вузах. Сейчас коррупционных элементов стало значительно меньше, все под контролем, схема отработана.

Сегодня никто из тех, кто критикует ЕГЭ, не может назвать вразумительную альтернативу ему. А все озвучиваемые предложения обычно представляют из себя нечто похожее на ЕГЭ, но по-другому названное.

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