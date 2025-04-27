Хотите вкусный ужин без лишнего жира и стояния у плиты? Попробуйте жаркое в рукаве — ароматное, сытное и без капли лишнего масла. Все ингредиенты запекаются в собственном соку, а результат — просто пальчики оближешь!

Ингредиенты

  • Свинина или курица — 500 г

  • Картофель — 4–5 шт.

  • Морковь — 1 шт.

  • Лук — 1 шт.

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Специи — соль, перец, паприка, травы

  • Немного соевого соуса или томатной пасты — по желанию

Приготовление

  1. Мясо нарежьте кусочками, картофель и морковь — крупно, лук — полукольцами.

  2. Смешайте все в миске, добавьте специи и выдавленный чеснок.

  3. По желанию влейте немного соевого соуса или ложку томатной пасты.

  4. Переложите смесь в рукав для запекания, завяжите края.

  5. Запекайте при 180 °C около 60–70 минут.

Мясо получается нежным, овощи — ароматными, а посуды после готовки — минимум. Отличный вариант для ужина всей семьей!

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