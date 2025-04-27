Хотите вкусный ужин без лишнего жира и стояния у плиты? Попробуйте жаркое в рукаве — ароматное, сытное и без капли лишнего масла. Все ингредиенты запекаются в собственном соку, а результат — просто пальчики оближешь!
Ингредиенты
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Свинина или курица — 500 г
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Картофель — 4–5 шт.
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Морковь — 1 шт.
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Лук — 1 шт.
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Чеснок — 2 зубчика
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Специи — соль, перец, паприка, травы
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Немного соевого соуса или томатной пасты — по желанию
Приготовление
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Мясо нарежьте кусочками, картофель и морковь — крупно, лук — полукольцами.
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Смешайте все в миске, добавьте специи и выдавленный чеснок.
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По желанию влейте немного соевого соуса или ложку томатной пасты.
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Переложите смесь в рукав для запекания, завяжите края.
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Запекайте при 180 °C около 60–70 минут.
Мясо получается нежным, овощи — ароматными, а посуды после готовки — минимум. Отличный вариант для ужина всей семьей!
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