Просто все закинул — и готово: сочное жаркое, которое готовится само

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Хотите вкусный ужин без лишнего жира и стояния у плиты? Попробуйте жаркое в рукаве — ароматное, сытное и без капли лишнего масла. Все ингредиенты запекаются в собственном соку, а результат — просто пальчики оближешь!

Ингредиенты

Свинина или курица — 500 г

Картофель — 4–5 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Специи — соль, перец, паприка, травы

Немного соевого соуса или томатной пасты — по желанию

Приготовление

Мясо нарежьте кусочками, картофель и морковь — крупно, лук — полукольцами. Смешайте все в миске, добавьте специи и выдавленный чеснок. По желанию влейте немного соевого соуса или ложку томатной пасты. Переложите смесь в рукав для запекания, завяжите края. Запекайте при 180 °C около 60–70 минут.

Мясо получается нежным, овощи — ароматными, а посуды после готовки — минимум. Отличный вариант для ужина всей семьей!

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