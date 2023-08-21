«Просто треплется»: депутат оценил слова Зеленского про Белгород Депутат Госдумы Бородай заявил, что Зеленский не в состоянии взять Белгород

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Владимир Зеленский на встрече с Метте Фредериксен

Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о Белгороде не отражает действительность, он не в состоянии взять город, заявил NEWS.ru депутат Государственной думы, председатель правления межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» Александр Бородай. По его словам, не следует придавать большое значение словам украинского лидера.

Я даже не понимаю смысл этого бреда. Он хотел этим сказать, что в состоянии взять Белгород? Он не в состоянии взять Белгород, это довольно очевидно. Он просто треплется. Зачем мы должны обсуждать то, что говорит наркоманский клоун? — сказал Бородай.

Ранее Зеленский заявил, что согласен обменять Белгород на членство Украины в Североатлантическом альянсе. Таким образом глава государства ответил на вопрос о готовности Киева к территориальным уступкам в обмен на вступление в НАТО. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что у президента Украины могла случиться передозировка.

Белгородская область, а также столица региона регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Как заявлял губернатор Вячеслав Гладков, только за минувшие сутки украинские артиллеристы выпустили 156 различных боеприпасов по Белгородскому, Борисовскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому районам и Шебекинскому городскому округу. Кроме того, на подлете к Белгороду силами противовоздушной обороны были сбиты 12 целей.