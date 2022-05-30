«Просто переписана диспозиция статьи»: суд о деле Шевчука Дзержинский суд Санкт-Петербурга не нашел описание правонарушения в деле Шевчука

Юрий Шевчук / Фото Anton Belitsky/Global Look Press

В протоколе дела о дискредитации Вооруженных сил РФ со стороны рок-музыканта Юрия Шевчука отсутствуют важные элементы состава правонарушения, заявила руководитель пресс-службы Дзержинского суда Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что в документах не указано, что именно сделал артист и какие формулировки он использовал в своем высказывании, что можно было бы расценить как дискредитацию ВС РФ.

Фактически в протоколе отсутствует описание объективной стороны, административного правонарушения. То есть там просто переписана диспозиция статьи и все, а должно быть конкретно указано, что и кем было сделано. А конкретно — что именно сказал Шевчук, что было расценено как дискредитация использования Вооруженных сил РФ, чего сделано не было, — заявила Лебедева.

Полиция составила административный протокол на лидера группы «ДДТ» после концерта в Уфе, который прошёл 18 мая. Исполнитель критически высказался о боевых действиях на Украине и сравнил Родину с нищей старушкой.

До инцидента в Уфе Шевчук отменил концерт в Тюмени из-за нежелания выступать в зале, где была нарисована буква Z. Этот знак используется как символ поддержки российской спецоперации на Украине. Буквы Z и V наносят на российскую военную технику, которая участвует в спецоперации на Украине.