Журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» назвала несоразмерным приговор бывшему коммерческому директору своего медиахолдинга Кириллу Суханову по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова. Она отметила, что «людям ломают жизнь».

Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 года??? За что такая несоразмерность? Просто отомстить?написала Собчак.

Хамовнический суд Москвы ранее вынес приговор Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву. Они были признаны виновными в вымогательстве 11 млн рублей у Чемезова.

Суханов получил 7,5 года колонии строгого режима. По семь лет колонии получили предполагаемые авторы анонимного Telegram-канала «Тушите свет», — Романовский и Бигаев. Гособвинитель запрашивал на полгода больше.

Суханова и Романовского арестовали в октябре 2022 года. В ноябре по тому же делу задержали Бигаева. По версии следствия, журналисты вымогали 11 млн рублей у Чемезова за «блок на негатив» — обязательство не публиковать информацию, которая могла причинить вред репутации чиновника и его близких.

Собчак не явилась в суд на оглашение приговора. После ареста журналистов в ноябре 2022 года она опубликовала в Telegram-канале «Кровавая барыня» пост с извинениями перед Чемезовым за «действия своих коллег».