«Просто отомстить?»: Собчак о приговоре по делу о вымогательстве у Чемезова Собчак: приговор Суханову — «это больше, чем просто несправедливость»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» назвала несоразмерным приговор бывшему коммерческому директору своего медиахолдинга Кириллу Суханову по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова. Она отметила, что «людям ломают жизнь».

Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 года??? За что такая несоразмерность? Просто отомстить? — написала Собчак.

Хамовнический суд Москвы ранее вынес приговор Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву. Они были признаны виновными в вымогательстве 11 млн рублей у Чемезова.

Суханов получил 7,5 года колонии строгого режима. По семь лет колонии получили предполагаемые авторы анонимного Telegram-канала «Тушите свет», — Романовский и Бигаев. Гособвинитель запрашивал на полгода больше.

Суханова и Романовского арестовали в октябре 2022 года. В ноябре по тому же делу задержали Бигаева. По версии следствия, журналисты вымогали 11 млн рублей у Чемезова за «блок на негатив» — обязательство не публиковать информацию, которая могла причинить вред репутации чиновника и его близких.

Собчак не явилась в суд на оглашение приговора. После ареста журналистов в ноябре 2022 года она опубликовала в Telegram-канале «Кровавая барыня» пост с извинениями перед Чемезовым за «действия своих коллег».