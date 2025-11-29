Просто курица и овощи, но результат поражает — готовлю насыщенный мясной соус для уютного ужина

Просто курица и овощи, но результат поражает — готовлю насыщенный мясной соус для уютного ужина

Этот «соус» — скорее полноценное блюдо, чем просто подлива. Нежная курица, разварившийся картофель и ароматные овощи в густом насыщенном бульоне создают нечто среднее между рагу и густым супом, которое идеально согревает в холодное время года.

500–600 г мелко нарезанной курицы (ножки и крылья) обжариваю в кастрюле с толстым дном до испарения сока и легкой румяной корочки, солю и перчу по вкусу. Добавляю 2 луковицы, нарезанные полукольцами, и обжариваю до мягкости.

Добавляю 5–6 крупно нарезанных картофелин, 1 натертую морковь, 30 г сливочного масла, 2 лавровых листа, соль и перец. Ввожу 2 помидора, натертых на мелкой терке, перемешиваю и заливаю 2 л кипяченой воды, чтобы ингредиенты были полностью покрыты. Накрываю крышкой и томлю на медленном огне до мягкости картофеля. В конце добавляю 2–3 измельченных зубчика чеснока и зелень по вкусу.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.