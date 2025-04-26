Утро должно начинаться с вкусного и сытного завтрака, а не с долгой готовки! Эта запеканка готовится буквально за 5 минут: просто смешайте 3 основных ингредиента и отправьте в духовку.
Ингредиенты:
-
куриное филе — 300 г;
-
творог — 200 г;
-
помидоры черри — 10 шт.;
-
яйца — 1–2 шт.;
-
сыр — 30 г;
-
специи — по вкусу.
Приготовление:
-
Куриное филе нарежьте небольшими кусочками.
-
В форму для запекания выложите филе, творог и разрезанные пополам помидоры черри.
-
Взбейте яйца со специями, залейте смесью ингредиенты в форме.
-
Посыпьте тертым сыром и отправьте в духовку на 25 минут при 180 °C.
Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.