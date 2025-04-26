Утро должно начинаться с вкусного и сытного завтрака, а не с долгой готовки! Эта запеканка готовится буквально за 5 минут: просто смешайте 3 основных ингредиента и отправьте в духовку.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 300 г;

  • творог — 200 г;

  • помидоры черри — 10 шт.;

  • яйца — 1–2 шт.;

  • сыр — 30 г;

  • специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками.

  2. В форму для запекания выложите филе, творог и разрезанные пополам помидоры черри.

  3. Взбейте яйца со специями, залейте смесью ингредиенты в форме.

  4. Посыпьте тертым сыром и отправьте в духовку на 25 минут при 180 °C.

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