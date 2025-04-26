Просто кладу в форму и перемешиваю — вкуснючий завтрак из пары ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Утро должно начинаться с вкусного и сытного завтрака, а не с долгой готовки! Эта запеканка готовится буквально за 5 минут: просто смешайте 3 основных ингредиента и отправьте в духовку.

Ингредиенты:

куриное филе — 300 г;

творог — 200 г;

помидоры черри — 10 шт.;

яйца — 1–2 шт.;

сыр — 30 г;

специи — по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. В форму для запекания выложите филе, творог и разрезанные пополам помидоры черри. Взбейте яйца со специями, залейте смесью ингредиенты в форме. Посыпьте тертым сыром и отправьте в духовку на 25 минут при 180 °C.

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