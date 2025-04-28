Пибимпаб по-корейски! Обалденная вкуснятина с мясом на ужин!

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Готовим корейский пибимпаб — «смешанный рис» с яркими вкусами! Это блюдо — настоящий праздник цвета и вкуса на одной тарелке.

Для основы возьмите 200 г вареного риса (лучше короткозерного). Подготовьте топинги: 50 г шпината, 50 г ростков сои, 1 морковь, 100 г говядины, 1 яйцо и 2 ст. л. кочхуджана (острая паста).

Обжарьте тонко нарезанную говядину с соевым соусом и кунжутным маслом. Отдельно пассеруйте морковь соломкой, бланшируйте шпинат и ростки сои. На сухой сковороде приготовьте яичницу-глазунью. Выложите горячий рис в глубокую пиалу, сверху аккуратно разложите все компоненты по секторам, в центр поместите яйцо. Добавьте пасту кочхуджан по вкусу.

Перед употреблением тщательно перемешайте все ингредиенты — в этом и есть суть пибимпаба! Украсьте кунжутом и подавайте с кимчи.

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