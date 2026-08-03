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03 августа 2026 в 09:30

Просто бросаю семена в землю в августе и забываю до весны — летом вырастают в пышные кусты цветов

Фото: D-NEWS.ru
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Гвоздика — одно из тех растений, которое можно смело сеять под зиму, и это не только сэкономит ваше время весной, но и даст более крепкие и закаленные растения, которые зацветут на два месяца раньше, чем при весеннем посеве.

Семена гвоздики можно сеять в открытый грунт в августе и вплоть до конца сентября: даже если они не успеют взойти до наступления холодов, они прекрасно перезимуют в почве и тронутся в рост с первым весенним теплом. Такой подзимний посев дает растениям естественную стратификацию, делая их более устойчивыми к болезням и перепадам температуры.

Гвоздика предпочитает солнечные участки с легкой, плодородной, некислой почвой. Для защиты молодых растений от вымерзания в первую зиму их желательно укрыть лапником. Посейте гвоздику в августе — и вы получите не только раннее цветение, но и растения, которые меньше болеют.

Ранее был назван цветущий многолетник для тени: растет без капризов.

Проверено редакцией
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