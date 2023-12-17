Проститутки — тоже люди? Легализуют ли продажную любовь в РФ ради налогов

Фото: В. Мапешин/РИА Новости

Кадр из фильма режиссера Петра Ефимовича Тодоровского «Интердевочка», 1989 год

Отношение к проституции в России на протяжении истории менялось: до революции 1917 года ее то одобряли, то осуждали, в советское время — пытались не замечать. О секс-индустрии в стране уже почти не пишут и не говорят, хотя интимные услуги, по разным оценкам, сегодня оказывают от одного до трех миллионов человек. За последние 25 лет было сделано несколько попыток отрегулировать эту сферу, вплоть до легализации. В Международный день защиты секс-работников NEWS.ru рассказывает об истории проституции в России и отношении к этому явлению с царских времен до наших дней.

Как проституция существовала в Российской империи

В царской России взгляд государства на индустрию интимных услуг менялся неоднократно — от жестокой борьбы при царе Алексее Михайловиче (Тишайшем) до легализации во времена Николая I. Именно при последнем появились официально регистрируемые публичные дома, была создана специальная инспекция, секс-работниц обязали проходить медосмотр.Также у них появился «желтый билет», в который вписывались результаты медицинской комиссии.

Формально это означало, что посетитель публичного дома мог не опасаться заразиться венерическим заболеванием. В реальности 90% работниц интим-сферы в дореволюционные годы работали вне официальных борделей. До 75% занимались проституцией на рынках, при вокзалах, встречались с клиентами в кабаках и «цепляли» их на улицах. В ходу были договоренности между секс-работницами и извозчиками, которые получали часть денег, вырученных за очередного клиента.

Как следует из исследований историков, к началу Первой мировой войны рынок интимных услуг в Российской империи превратился в полноценную отрасль экономики. До 47% мужского населения страны хотя бы один раз пользовались услугами «жриц любви». Одновременно с этим снижалось число работниц борделей. Например, в Петербурге их численность упала примерно с 15 тысяч в 1870-х годах до трех-четырех тысяч в 1910-х. Сказались кампании против проституции и конкуренция, в которой участвовало огромное число девушек и женщин, приезжавших в столицу с одним желанием — заработать как можно больше.

Была ли проституция в СССР

В Советской России и затем в СССР с секс-работницами пытались бороться. К тому же по отрасли ударила Гражданская война. Из-за резкого падения численности мужского населения и развала экономики эта сфера не пользовалась высоким спросом. Платить за интим-услуги было буквально нечем.

В то же время, как пишет историк Александр Семенов, Первая мировая война, две революции и Гражданская война сильно размыли институт традиционной семьи. Многие из военных заводили по одной-две временных жены на фронте. Простое наличие мужчины, способного что-то достать по партийной, военной или любой другой линии, позволяло женщине выживать в условиях всеобщей бедности. Это привело к тому, что «вольный» секс стал буквально массово доступен всем. Будущего советского посла в Мексике и Швеции, марксистскую феминистку Александру Коллонтай все это приведет к формулированию теории «стакана воды» — де-факто к легитимации свободных сексуальных отношений.

Фото: Дружинин Алексей/Фотохроника ТАСС Операция правоохранительных органов по задержанию девушек, занимающихся проституцией

Что касается проституции, то в 1921–1923 годах не более 6% горожан и крестьян СССР пользовались услугами секс-работниц. При этом в 1914–1917 годах 47% молодых жителей российских городов начинали свою половую жизнь именно с проститутками.

В 1930-е, в условиях сверхжесткой и напряженной модернизации промышленности и городской жизни, проституцию решили «сбросить с корабля современности» вслед за такими «буржуазными пережитками», как свободные сексуальные отношения и однополая любовь. В итоге сфера секс-работы в СССР формально находилась в подполье. Только в 1986 году на нее обратили внимание: в журнале «Огонек» вышла статья «Белый танец» с описанием жизни советской валютной проститутки.

К исходу перестройки отношение к коммерческому интиму в обществе начинает меняется. По данным ВЦИОМа, в 1989 году за полную ликвидацию данного явления выступали 27% опрошенных, за «изоляцию», то есть ограничение в публичной жизни, — 33%, оставшиеся 40% относились к «ночным бабочкам» терпимо.

Еще сильнее ситуация поменялась после распада СССР. Из исследований ВЦИОМа следует, что в 1994 году 41% респондентов отрицательно относились к секс-работе, остальные — терпимо и даже одобрительно. Впрочем, в 2015 году уже 56% участников соцопроса выступили за запрет проституции.

Что проституция в России представляет из себя сегодня

С формальной точки зрения секс-работа в РФ находится вне закона. Со времен перестройки предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 1500–2000 рублей. Сутенеров и организаторов нелегальных борделей могут даже посадить. За принудительное вовлечение граждан в эту деятельность грозит срок от трех до пяти лет. За «получение секс-услуг у несовершеннолетнего» (именно так называется соответствующая статья УК РФ) могут дать до четырех лет.

Фото: John Marshall Mantel/ZUMAPRESS/Global Look Press

В Белгородской области в 2012 году пошли еще дальше. Там полтора года действовала местная норма, по которой клиент проститутки штрафовался на сумму пять тысяч рублей. Всего по ней осудили пять человек. Однако прокуратура признала это положение нарушением права на личную жизнь. Перед оштрафованными в итоге даже извинились.

Согласно официальным данным МВД, в 2013 году проституцией в России занимались не менее 1 млн женщин. К концу 2010-х годов, по данным сервиса NumBuster, эта цифра варьировалась от 1,5 млн до 3 млн.

Социальный портрет секс-работниц в России третьего десятилетия XXI века сильно отличался от их коллег из нулевых. Если в начале 2000-х годов на женщин в возрасте 15–25 лет приходилось до 44–45% от общего числа занятых в оказании секс-услуг, то теперь их доля сократилась в два-три раза. Как пишет исследователь Вероника Романенко, подавляющее большинство нынешних работниц интим-сферы — это женщины в возрасте от 25 до 40 лет. Чаще всего у них есть дети, семья и масса кредитов, на проституцию их толкнула нужда или желание высокого заработка.

Подавляющее большинство представителей интим-сферы сегодня ищут клиентов через специализированные сайты знакомств, соцсети и приложения. «Дополнительные услуги» для саун, массажных салонов и других заведений также пользуются спросом.

Как в России пытались легализовать проституцию

Вовлечение в проституцию большого числа людей и формирование из нее, по сути, отдельной отрасли экономики привели к тому, что на сферу интим-услуг начали обращать внимание различные социальные и политические силы. В 2002 году состоялась всероссийская конференция венерологов и дерматологов, на которой главный венеролог России Анна Кубанова призвала к легализации секс-индустрии в стране.

«Их избивают, насилуют, они бесправные женщины, и регламентация проституции навела бы порядок в этой деятельности», — заявила врач.

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По мнению Кубановой, каждая третья секс-работница в стране на тот момент была больна сифилисом. По заявлению директора уральского НИИ дерматовенерологии и иммунологии Николая Кунгурова, за легализацию интим-сферы высказывались 84% опрошенных врачей.

Также с проектами легализации проституции выступили политики. Партия «Союз правых сил» подготовила в 2004 году законопроект «О регулировании платных услуг сексуального характера». Инициативу поддержали некоторые высшие чины МВД и губернатор Московской области Борис Громов. Однако документ не был одобрен депутатами.

Второй политической партией, которая выступала за легализацию проституции, стала ЛДПР. Ее основатель Владимир Жириновский обосновывал необходимость этого решения тем, что «все равно это уже есть», а также необходимостью регулярного секса для здоровья. Однако эта инициатива была отклонена на стадии публичных обсуждений.

Аналогичные проекты предлагали в 2010-е годы, они также не продвигались дальше публичных дебатов. Это было обусловлено неприятием идеи легализации проституции как обществом, так и властью, включая отрицательное отношение президента Владимира Путина.

В разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы фракции «Единая Россия» Олег Матвейчев заявил, что в обозримом будущем легализация проституции в России невозможна «ни в теории, ни на практике».

«Порок должен оставаться пороком. Понятно, что проституция была, есть и, наверное, будет всегда — мы не можем заглянуть в будущее. Но как всякий порок, как всякое зло, проституция должна быть вне закона, должна оставаться на дне жизни. Она должна быть порицаемой и оставаться за границами норм и рамок», — заметил он.

Он добавил, что россияне не поддерживают узаконивание секс-работы, так как это противоречит общепринятым этическим ценностям, и возможный выигрыш от налоговых преступлений этого бизнеса не покрывает моральных издержек.

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