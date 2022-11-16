Просроченные продукты будут продавать для переработки на бирже ВМР Гендиректор РЭО Буцаев: на Бирже ВМР будут продаваться просроченные продукты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Просроченные продукты планируют продавать для переработки специализированным предприятиям с помощью электронной торговой площадки вторсырья (ЭТП) в рамках совместного проекта Российского экологического оператора (РЭО) и «Магнита», сообщает «360». Известно что розничная сеть зарегистрировалась на Бирже Вторичных материальных ресурсов (ВМР). Гендиректор РЭО Денис Буцаев уточнил, что на ней будут продаваться только продукты неживотного происхождения, такие как хлеб, кондитерские изделия, бакалея, фрукты, овощи и снеки.

Планируется запустить на Бирже ВМР новый отдельный модуль, который станет удобным инструментом для прозрачного ведения бизнес-процессов участниками рынка с учетом особенностей деятельности ритейлеров. Предполагается, что на ЭТП будут реализовываться товары только неживотного происхождения, которые не требуют проведения ветеринарной экспертизы, — рассказал Буцаев.

Гендиректор РЭО добавил, что в России каждый год образуется около 16 млн тонн пищевых отходов. Они составляют 30% от всего объема твердых коммунальных отходов, которые являются источниками загрязнения почвы, воды и воздуха, уточнил Буцаев.

РЭО ранее запустил пилотный проект мониторинга, который позволит отслеживать состав воздуха. Благодаря проекту станет возможно контролировать объем загрязняющих веществ и пыли в 103 населенных пунктах 15 российских регионов, в число которых вошли Московская, Челябинская, Оренбургская, Омская и другие области. Доступ к мониторингу получат все россияне. Среди компаний, данные которых РЭО начал получать в автоматическом режиме, — Росгидромет, ПАО «Норникель» и «Газпромнефть».