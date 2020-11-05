Просроченную еду предложили использовать для корма животным

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Депутаты выступили с инициативой готовить из просроченных продуктов корма для животных или делать удобрения.

Вице-спикер палаты Ольга Тимофеева в ходе региональной недели в Госдуме посетила приют и реабилитационный центр для животных в Ставропольском крае. Он выяснила, как живут организации во время пандемии.

Сейчас в условиях пандемии приюты очень рассчитывают на помощь людей, волонтёров. Сильно снизился объём пищевых отходов, поступающих в приюты, — отметила она.

Во время встречи с зоозащитниками Тимофеева рассказала о законопроекте, направленном на улучшение снабжения приютов кормами. Согласно предложению комитета ГД по экологии и охране окружающей среды, планируется разрешить изготавливать питание для животных из просроченных продуктов. В настоящее время такие отходы утилизируются или захораниваются на мусорных полигонах. Сделать из них что-то полезное пока крайне затруднительно из-за административных барьеров.

Законопроект предусматривает устранение излишних препятствий для владельцев «просрочки». Они смогут передавать продукты на переработку после экспертизы, которую проведут сами компании-переработчики. Документ направили на согласование в профильные ведомства. В Минпромторге уже поддержали инициативу.

По мнению председателя Союза потребителей Петра Шелища, отдавать продукты на корм следует только при полном истечении срока годности.

Мы выступаем за то, чтобы продукты с истекающим сроком годности, которые, по оценке продавцов, не могут быть реализованы за оставшиеся дни, передавались благотворительным организациям, а те передавали их людям, которые не могут их купить, — пояснил он.

В свою очередь владелица приютов в Подмосковье Илона Броневицкая отметила, что организациями, оказывающим помощь зверям, помогло бы разрешение забирать просрочку из магазинов и продукты, которые остаются в ресторанах, передаёт «Парламентская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Василий Власов обратился к Роспотребнадзору с предложением о поощрении россиян, которые находят на прилавках магазинов просроченные продукты. По его мнению, размер вознаграждения должен составлять 50% штрафа, выписанного торговой точке за данное нарушение.