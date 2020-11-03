Просившая Путина о помощи мать-одиночка получила квартиру

https://static.news.ru/photo/f6b1154a-1ded-11eb-871d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Матери-одиночке из Дзержинска, воспитывающей двоих детей, выделили квартиру.

Об этом сообщило нижегородское отделение Общероссийского народного фронта. Воспитанница детского дома Оксана Шабашова в 2019 году во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным обратилась к главе государства с просьбой о выделении жилья.

В ОНФ отметили, что девушка, окончив пребывание в детдоме, получила родительскую квартиру в посёлке Горбатовка, но жилище оказалось в катастрофическом состоянии. Будущей матери двоих детей пришлось задуматься об альтернативных вариантах проживания.

До конца 2020 года Шабашова должна была получить новое жильё в рамках региональной программы по переселению граждан. Мать-одиночка призналась, что не верила региональным властям и потому обратилась к президенту.

Активисты ОНФ участвовали в решении жилищного вопроса Шабашовой. В итоге женщина получила двухкомнатную квартиру.

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