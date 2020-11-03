Просившая Путина о помощи мать-одиночка получила квартиру

Матери-одиночке из Дзержинска, воспитывающей двоих детей, выделили квартиру.
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В ОНФ отметили, что девушка, окончив пребывание в детдоме, получила родительскую квартиру в посёлке Горбатовка, но жилище оказалось в катастрофическом состоянии. Будущей матери двоих детей пришлось задуматься об альтернативных вариантах проживания.
До конца 2020 года Шабашова должна была получить новое жильё в рамках региональной программы по переселению граждан. Мать-одиночка призналась, что не верила региональным властям и потому обратилась к президенту.
Активисты ОНФ участвовали в решении жилищного вопроса Шабашовой. В итоге женщина получила двухкомнатную квартиру.
Ранее NEWS.ru писал о жилищной проблеме ветерана Великой Отечественной войны из Москвы, который вынужден был провести зиму с подпёртым шваброй окном.