«Прошу у вас помощи»: студент обратился к Кадырову после спора о Сталине Отчисленный студент РГСУ после спора о Сталине попросил помощи у Кадырова

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Студент Российского государственного социального университета в Москве, которого отчислили после спора с преподавателем об Иосифе Сталине, обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь в сложившейся ситуации. Молодой человек в соцсети «ВКонтакте» заявил, что столкнулся с реабилитацией репрессий и пытался отстоять историческую память России.

Здравствуйте, Рамзан Ахматович! Я столкнулся с реабилитацией репрессий Сталина. И за правду, за попытку отстоять историческую память России, меня хотят отчислить, выгнать из общежития и репрессировать. Знаю вашу принципиальность, патриотическую позицию, защиту исторической Памяти, правды, прошу у вас помощи в этом жизненно важном вопросе, — написал он.

Юноша добавил, что считает себя патриотом своей страны и считает переселение народов в XX веке величайшей трагедией. Студент отметил, что не знает, почему его диалог с педагогом вызвал такую реакцию.

При этом издание «Подъем» сообщает, что РГСУ отрицает факт отчисления молодого человека в связи со спором. В университете подчеркнули, что причиной стали пропуски и неявка в военкомат. Уточняется, что студент систематически пропускал занятия, не имея на то уважительной причины.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что студент после спора о Сталине вел себя шумно и называл сверстников «тупыми». По их словам, на студента также писали докладные по указу руководства вуза.